شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات متقاضیان در آزمون گواهینامه دوره تخصصی پزشکی سخن گفت و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما متقاضیانی که در آزمون گواهینامه دوره تخصصی پزشکی عده کثیری از متقاضیان در این آزمون مردود اعلام شدند و آنها نمی‌توانند برای گذراندن طرح به مناطق محروم بروند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و عرض ادب. در آزمون گواهینامه دوره تخصص پزشکی امسال حدود ۳۶۰ نفر مردودی از طرف وزارت بهداشت اعلام شد. علی رغم اعتراضات نتیجه نگرفتیم. سال قبل حدود ۴۰ مردودی بوده است. الان ما نمی‌توانیم در منطقه محروم به عنوان متخصص؛ طرح پزشکی را شروع کنیم. ولی آیا حدود ۴۰۰ نفر مردودی طبیعی است؟

امسال با وجود درخواست زیاد امتحان عقب نیفتاده است و۶ شهریور برگزار شد و قول مساعدت در نتیجه آزمون را به ما دادند ولی آن هم عملی نشد. لطفا پیگیری کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.