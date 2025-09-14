باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی روز یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۴ در جمع دانشجویان بیست و سومین دوره جامعهپذیری دانشگاههای افسری ارتش در مرکز آموزش ۰۱ شهیدان سرباز نزاجا، ضمن عرض تبریک ماه ربیع گفت: در میان شغلهای مختلفی که در جامعه میتوان تصور کرد، شغل نظامیگری یکی از مقدسترین، مهمترین، شریفترین، گرامیترین و محبوبترین شغلها است.
وی افزود: شرافت هر شغلی به موضوع آن وابسته است و موضوع شغل نظامی دفاع از اسلام، ارزشهای الهی، قرآن، امت اسلامی، ناموس و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که در واقع این مهم جزو مأموریت شما دانشجویان محسوب و مردم این امانت مقدس، بزرگ و راهبردی را به شما سپردهاند.
نماینده ولی فقیه در ارتش اضافه کرد: نسلهای قبلی با افتخار هرچه تمام این مأموریت را انجام دادند و اکنون به عنوان امانت به دست شما سپردهاند و اینک نوبت شما دانشجویان است که مثل گذشتگان شجاعانه، عالمانه، مؤمنانه و پرصلابت این امانت را حفظ و به نسلهای بعد منتقل کنید و انشاالله که بتوانیم این امانت را تحت ولایت آسمانی فرماندهی معظم کل قوا به صاحب اصلیاش حضرت ولی عصر (عج) تقدیم کنیم.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به یکی از حکمتهای نهجالبلاغه اظهار کرد: امیرالمؤمنین علی (ع) فرمودهاند؛ «مَن سَلَّ سَیفَ البَغی قُتِلَ بِه» بدین معنا که هرکس شمشیر ستم را تیز کند با همان کشته میشود، بنابراین با توجّه به آنچه که در منطقه میگذرد، باید مراقب باشیم که در زندگی خود هرگز از ظالم حمایت نکنیم چرا که ظالم اگر فرصت پیدا کند ما را نیز از سر راه خود برمیدارد. ما این را بارها در تاریخ مشاهده کردهایم که هرکس خشاب سلاح ستم را پر کند با همان کشته میشود، در این رابطه میتوان به صدام اشاره کرد که به همین دلیل به طرز فجیعی توسط آمریکاییها سرنگون شد.
حجتالاسلام محمدحسنی تصریح کرد: اکنون در شرایطی قرار گرفتهایم که برخی از کشورهای اسلامی و همسایه، با همهی وجود خود از آمریکاییها و صهیونیستها دفاع و آنها را حمایت کرده و حمایت میکنند و با آنها علیه غزه، ایران، اسلام و امت اسلامی همنوایی و همدستی کرده و همدستی میکنند و اکنون خودشان در مخمصهای گرفتار شدهاند که خود زمینهای آن را با تیز کردن شمشیر دشمن فراهم ساختهاند
وی اظهار داشت: تنها راه غلبه بر رژیم صهیونیستی همبستگی کشورهای اسلامی در مقابله با این رژیم خوناشام است.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش خاطرنشان کرد: در این مسیر شما نیز به عنوان افسران آینده ارتش جمهوری اسلامی ایران بایستی معارف خود را در سه بُعد نظامی، دینی و حفاظتی ارتقا دهید تا بتوانید دشمن را وادار به تسلیم کنید.
منبع: ارتش