کودک ۱۱ ساله مسجدسلیمانی که بر اثر حمله سگ‌های ولگرد به شدت مجروح شده بود، پس از چند روز بستری در بیمارستان جان باخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمله سگ‌های ولگرد در یکی از محلات شهرستان مسجدسلیمان منجر به وقوع حادثه‌ای تلخ شد که در پی آن، کودک ۱۱ ساله‌ای به نام «امیرعلی» جان خود را از دست داد.

این حادثه چند روز پیش در یکی از مناطق شهری مسجدسلیمان رخ داد؛ جایی که سگ‌های ولگرد به این کودک حمله‌ور شده و وی را به شدت مجروح کردند.

خانواده امیرعلی بلافاصله او را به بیمارستان اهواز منتقل کردند، اما با وجود تلاش‌های کادر درمان، شدت جراحات وارده موجب شد که این کودک پس از چند روز بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، جان خود را از دست بدهد.

شهروندان مسجدسلیمان با ابراز نگرانی از افزایش تعداد سگ‌های بی‌صاحب، خواستار اقدام فوری و مؤثر مسئولان ذی‌ربط برای ساماندهی این وضعیت و پیشگیری از تکرار چنین حوادثی شدند.

منبع: تسنیم

برچسب ها: سگهای ولگرد ، حمله سگ
خبرهای مرتبط
اجرای طرح زنده‌گیری سگ‌های ولگرد در بناب
اجرای طرح زنده گیری و جمع آوری سگ بلاصاحب توسط شهرداری منطقه دو تبریز
عقیم سازی ۲۰۰ قلاده سگ ولگرد در اهواز طی ۲ ماه گذشته
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تخلیه و خروج بیش از ۱۶ میلیون تن کالای اساسی در بندر امام خمینی
سفر کمیسیون کشاورزی به خوزستان برای بررسی وضعیت واردات کالای اساسی
آلودگی هوای ۳ شهر خوزستان در وضعیت خطرناک و ۴ شهر در وضعیت بنفش و قرمز
تامین برق ساختمان‌های برق منطقه‌ای خوزستان با ساخت نیروگاه خورشیدی
ساخت دومین دستگاه فرآورش سیار نفت با استفاده از توانمندی‌های داخلی
لزوم تقویت هماهنگی بین دستگاه‌ها برای تامین به‌موقع نهاده‌های دامی
وضعیت ذخیره نهاده‌های دامی بندر امام مطلوب است
آخرین اخبار
وضعیت ذخیره نهاده‌های دامی بندر امام مطلوب است
لزوم تقویت هماهنگی بین دستگاه‌ها برای تامین به‌موقع نهاده‌های دامی
تامین برق ساختمان‌های برق منطقه‌ای خوزستان با ساخت نیروگاه خورشیدی
تخلیه و خروج بیش از ۱۶ میلیون تن کالای اساسی در بندر امام خمینی
آلودگی هوای ۳ شهر خوزستان در وضعیت خطرناک و ۴ شهر در وضعیت بنفش و قرمز
ساخت دومین دستگاه فرآورش سیار نفت با استفاده از توانمندی‌های داخلی
سفر کمیسیون کشاورزی به خوزستان برای بررسی وضعیت واردات کالای اساسی
عامل تیراندازی به اماکن خصوصی در شهرستان کارون دستگیر شد
دستگیری سرشبکه باند سارقان مسلح طلاجات منزل در فرودگاه اهواز