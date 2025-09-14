باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اسلامی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که بهمنظور شرکت در شصت و نهمین کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی عازم وین شده است؛ گفت: نشست سالانه آژانس، یکی از اجلاسهای مهم بینالمللی بهشمار میرود و هر سال با حضور کشورهای گوناگون جهان در وین برگزار میشود که مباحث مختلفی در دستور کار آژانس در کنفرانس عمومی قرار دارد. به عبارت بهتر روند برگزاری این کنفرانس هیچگاه تعطیل نمیشود و از زمان برگزاری اجلاس افتتاحیه و تعیین هیات رئیسه، مطالب و مصوبات در زمره اقدامات و کارها قرار میگیرد؛ کمیتهها نسبت به کارهای کارشناسی اقدام میکنند.
اسلامی به اشاره به حملات علیه تاسیسات هستهای کشورمان عنوان کرد: در مورد اتفاقی که برای جمهوری اسلامی ایران رخ داد؛ شاهد عدم عملکرد حرفهای آژانس بودیم و این نهاد بدون هیچگونه موضعگیری؛ این اتفاقات را محکوم نکرد و در مقابل بسیار خنثی رفتار کرد و به معنای حقیقی کلمه استاندارد دوگانه را به شایستگی به کار گرفت.
معاون رئیسجمهور خاطرنشان کرد: برای نمونه مواضع مدیر کل آژانس در مورد وضعیت نیروگاه اتمی زاپروژیا بهطور مرتب بیانیه و قطعنامه صادر میکند. اما به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی ایران که تحت پادمان و تحت نظارت سنگین قرار دارند، حمله نظامی شده، اما آنها هیچ موضعگیری نکردهاند؛ که این مساله را میتوان مصداق یک پیام واضح و علامت کاملا مشخص دانست که همان بهکارگیری یک استاندارد دوگانه در قبال این موضوع است.
اسلامی خاطرنشان کرد: امسال کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی فرصت بسیار مغتنمی است که باید در آن حضور یابیم، مواضع کشورمان را بیان کنیم و بیش از پیش با این نوع از استانداردهای دوگانه برخورد کرده و به آن بپردازیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ادامه داد: به همین سبب قطعنامهای تهیه و پیشنهاد شده و در دستور کار کنفرانس عمومی است و طبیعی خواهد بود که مورد خوشایند کشورهای متخاصم قرار نگیرد و علیه آن نیز اقدام به موضعگیریهای بسیار تندی کردهاند. برای ما ارزش ارائه این قطعنامه از تصویب آن بسیار بالاتر است، زیرا مفاد این قطعنامه در اختیار همه کشورهای عضو قرار گرفته و در دبیرخانه ثبت شده است. بیان این موضوع و اینکه چنین قانونی باید وضع شود که حمله نظامی به تاسیسات هستهای را منع کند بسیار مهم است و حتی اگر این قطعنامه تصویب هم نشود، نشان میدهد که منشور ملل متحد به معنای واقعی کلمه آسیب دیده است.
اسلامی تاکید کرد: تهاجم اخیر به خاک ایران تنها به صنعت هستهای ضربه وارد نکرد بلکه به منشور ملل متحد ضربه وارد کرد.
وی توضیح داد: با پیگیریهایی که تاکنون انجام دادهایم؛ کشورهای همسو با جمهوری اسلامی ایران نیز آن را پذیرفتهاند و اگر این قطعنامه در دستور کار قرار گیرد و روند آن تا انتها طی شود و حتی به رأی گیری هم گذاشته نشود همچنان برای ما یک اقدام مثبت قلمداد میشود.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در پایان اظهار کرد: با برخی کشورها هماهنگی شده و آنها در این مورد متقاضی بودهاند و همچنین در طول مدت زمان برگزاری کنفرانس شاهد گفتوگوهایی برای گسترش همکاریها خواهیم بود.
گفتنی است، محمد اسلامی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که بهمنظور شرکت شصت و نهمین کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی به وین سفر کرده عصر امروز مورد استقبال اسدالله اشراق جهرمی سفیر ایران در اتریش و نیز رضا نجفی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل و سایر سازمانهای بین المللی در وین قرار گرفت.
لازم به ذکر است، شصت و نهمین کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی از ۲۴ تا ۲۸ شهریورماه در وین برگزار میشود.
منبع: سازمان انرژی اتمی