رئیس‌جمهور گفت: توصیه من به صاحبان همه شرکت‌ها این است که در فرآیند ساخت مسکن کارگری وارد شوند تا کارگران لااقل از داشتن مسکن خیالشان راحت باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان عصر امروز -یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴- در مراسم کلنگ‌زنی، ساخت و توسعه ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در ۷ استان کشور، با تقدیر از این اقدام، اظهار داشت: ساخت مسکن کارگری اتفاق مبارکی است و تمامی طرف‌های این پروژه به نوعی برنده هستند، چرا که کارگر می‌تواند صاحب مسکن شود و صنعت‌گران و روسای شرکت‌ها و دولت نیز گام بلندی در ایجاد رفاه برای کارگران برمی‌دارند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت جلب رضایت کارکنان و کارگران مراکز تولیدی، خاطرنشان کرد: اگر یک واحد تولیدی می‌خواهد درست کار کند، باید هم‌زمان ۲ دسته مشتری را راضی نگه دارد، مشتری اول کارگران و کارکنان خودش است که اگر رضایت آنها جلب شود، در این صورت است که رضایت مشتریان خارجی و کسانی که برای خرید مراجعه می‌کنند هم تامین می‌شود.

پزشکیان با بیان اینکه در پروژه‌های جدید علاوه بر خانه‌سازی باید به موضوعات مرتبط دیگر هم توجه کنیم، یادآور شد: در نظر داشته باشید که در هر نقطه‌ای که مسکن‌سازی انجام می‌شود، خدمات رفاهی مانند مدرسه، درمانگاه، فروشگاه و مراکز تفریحی هم به گونه‌ای ساخته شود که ساکنان آن مناطق به راحتی به این خدمات دسترسی داشته باشند؛ وقتی تمام این نکات را در نظر داشته باشید افرادی که ساکن این خانه‌ها می‌شوند رضایتمندی بالایی خواهند داشت و این منجر به افزایش سرمایه اجتماعی و همبستگی بیشتر در جامعه می‌شود.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اهتمام دولت برای کمک به پروژه‌های مسکن کارگری، اظهار داشت: دولت هر کاری که از دستش بربیاید، برای تسریع و تسهیل اجرای پروژه‌های مسکن کارگری به کار خواهد گرفت. توصیه من به صاحبان همه شرکت‌ها این است که در فرآیند ساخت مسکن کارگری وارد شوند تا کارگران کشورمان لااقل از داشتن مسکن خیالشان راحت باشد، در این صورت است که آنها هم با رضایت و راندمان بیشتر فعالیت خواهند کرد.

پزشکیان در پایان گفت: آغاز به کار این پروژه‌ها گام اول و قدم مبارکی است و امیدوارم ادامه پیدا کند. این اقدامات است که باعث می‌شود، همبستگی اجتماعی افزایش پیدا کند و کشور در برابر وضعیت‌های مختلف پایداری بیشتری از خود نشان دهد.

پس از سخنان رئیس‌جمهور با دستور پزشکیان عملیات ساخت ۹۴ هزار واحد مسکونی کارگری در ۷ استان کشور آغاز شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، مسکن کارگری ، بنگاه‌های تولیدی
خبرهای مرتبط
انتصاب مدرسی به عنوان عضو شورای ملی ایمنی زیستی
برگزاری جلسه سران قوا در نهاد ریاست جمهوری
پزشکیان:
برای آموزش موثر باید از فضا‌های آموزشی، ورزشی و فرهنگی به صورت هم‌افزا بهره گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب با حضور عراقچی
ضرورت وضع قانون ممنوعیت حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای
بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره توافق ایران و آژانس در قاهره
اسلامی: در کنفرانس عمومی آژانس، روایت‌گر صریح اتفاقات خواهیم بود/ ارائه قطعنامه ایران
محمد رشیدی به عنوان نماینده رئیس مجلس در شورای عالی نوجوانان و جوانان معرفی شد
پذیرش CFT؛ چالش حقوقی و سیاسی برای جبهه مقاومت
دیدار وزیران خارجه ایران و قطر در دوحه
راه غلبه بر رژیم صهیونیستی همبستگی کشور‌های اسلامی است
حضرتی: باید با انسجام و همدلی از مشکلات عبور کنیم
رایزنی‌های سید عباس عراقچی با وزرای خارجه ترکیه و پاکستان در دوحه
آخرین اخبار
تصویب بررسی قیمت پایه و روش مولدسازی ۲۷ فقره ملک و ۳ قطعه زمین
پزشکیان: بنگاه‌های تولیدی به فرآیند ساخت مسکن کارگری وارد شوند
رایزنی‌های سید عباس عراقچی با وزرای خارجه ترکیه و پاکستان در دوحه
دیدار وزیران خارجه ایران و قطر در دوحه
ضرورت وضع قانون ممنوعیت حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای
آغاز نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب با حضور عراقچی
راه غلبه بر رژیم صهیونیستی همبستگی کشور‌های اسلامی است
پذیرش CFT؛ چالش حقوقی و سیاسی برای جبهه مقاومت
حضرتی: باید با انسجام و همدلی از مشکلات عبور کنیم
محمد رشیدی به عنوان نماینده رئیس مجلس در شورای عالی نوجوانان و جوانان معرفی شد
بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره توافق ایران و آژانس در قاهره
اسلامی: در کنفرانس عمومی آژانس، روایت‌گر صریح اتفاقات خواهیم بود/ ارائه قطعنامه ایران
رد ادعا‌های بی‌اساس گروه ۷ و شرکای آن در رابطه با ایران
احتمال بازگشت اتباع غیرمجاز/ هیچ مرجعی آمار دقیقی از تعداد اتباع در کشور ارائه نکرده است
عزیمت وزیر امور خارجه به قطر
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۳ شهریور
توصیه عراقچی به ۳ کشور اروپایی درباره «اسنپ‌بک»
مجلس از منافع ملت ایران خصوصا حق هسته‌ای صیانت خواهد کرد
عراقچی: در نشست کمیسیون امنیت ملی درباره توافق اخیر با آژانس گفت‌و‌گو شد
مذاکره با آژانس در چارچوب مصوبات کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی است/ نیازمند مدالیته جدید هستیم