معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: سال گذشته حدود ۱۵۸ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در کل دوره ابتدایی وجود داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان این که آمار بازماندگان تحصیلی سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵ مشخص نیست؛ گفت: ثبت‌نام‌ دانش‌آموزان هنوز تکمیل نشده و مدارس نیز هنوز شروع به فعالیت نکرده‌اند به همین علت هنوز آمار بازماندگان مشخص نیست.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود: پس از شروع سال تحصیلی و مقایسه کد ملی دانش‌آموزان ثبت‌نام شده با اطلاعات سازمان ثبت احوال، قادر خواهیم بود تا دانش‌آموزان ثبت‌نام نشده را شناسایی کنیم.

رضوان حکیم زاده همچنین به آمار سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ اشاره کرد و ادامه داد: سال گذشته حدود ۱۵۸ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در کل دوره ابتدایی وجود داشت. ما در سامانه شهید محمودوند پیگیری‌های لازم را انجام دادیم و توانستیم شناسایی کنیم.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: بیش از ۵۰ هزار دانش‌آموز را شناسایی کنیم. اما اطلاعات این دانش‌آموزان مخدوش بود و امکان شناسایی آنان وجود نداشت.

حکیم زاده گفت: از میان دانش‌آموزان شناسایی شده، حدود ۳۰ هزار نفر به مدارس بازگشتند، در حالی که ۱۸ هزار دانش‌آموز به دلیل معلولیت‌های شدید و شرایط خاص قادر به حضور در مدرسه نبودند.

به گفته معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، همچنین برخی از کودکان به دلیل فقر اقتصادی و اشتغال به کار، نتوانستند به مدرسه بروند. تنها سه درصد از کودکان نیز به دلایلی مربوط به آموزش و پرورش، مانند دوری از مدرسه یا ممانعت والدین، ثبت‌نام نکرده بودند.

ناشناس
۰۸:۲۳ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
بیسواد ها حق داشتن حساب و کارت بانکی رو ندارن چون بلد نیستن و سرشون کلاه میره و الم شنگه درست میکنن
