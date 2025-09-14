باشگاه خبرنگاران جوان ـ متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای مولوی نورجلال جلالی
وزیر محترم بهداشت عمومی افغانستان
با سلام و احترام
وقوع زلزله مصیبت بار در کشور دوست و برادر افغانستان که موجبات بروز تلفات انسانی و مالی قابل توجهی در آن کشور شد، موجب تاسف و تالم خاطر اینجانب گردید. بدین وسیله لازم میدانم از طرف خود و همکاران نظام سلامت کشور جمهوری اسلامی ایران، این حادثه ناگوار را به جنابعالی و مردم شریف افغانستان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای خانوادههای داغدار، صبر و برای مجروحان و حادثه دیدگان، سلامتی آرزو مینمایم.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و ارائه کمکهای بهداشتی و درمانی به مردم آسیب دیده اعلام مینماید.