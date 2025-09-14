باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محسن کلاری، مدیرکل آموزش و پرورش فارس، با اشاره به اصل ۳۰ قانون اساسی، تأکید کرد: آموزش در کشور رایگان است. با این حال، برای ارتقای کیفیت آموزشی و تأمین هزینه‌های مدارس، مشارکت داوطلبانه اولیا ضروری است.

او دریافت هرگونه وجه اجباری یا مشروط را تخلف دانست و از اجرای پروژه مهر در مدارس خبر داد و اعلام کرد که تأمین هزینه‌های این طرح صرفاً از طریق مشارکت مردمی خواهد بود. همچنین پیش از آغاز مهر، حساب‌های مالی مدارس بررسی می‌شود و در صورت مشاهده تخلفات مالی، اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت.

کلاری در ادامه درباره مدارس دو زبانه بین‌المللی توضیح داد که این مراکز آموزشی تحت نظارت اداره‌کل بین‌الملل وزارت آموزش و پرورش فعالیت می‌کنند و شهریه آنها بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان، بر اساس یورو تعیین می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس در واکنش به انتشار کلیپی درباره شهریه‌های نجومی در یکی از مدارس بین‌المللی شیراز، اعلام کرد که در صورت دریافت شکایت، بازرسی اعزام و موضوع بررسی خواهد شد.

کلاری با اشاره به تغییرات در حوزه حمل‌ونقل دانش‌آموزان گفت: از سال ۱۴۰۲، مسئولیت سرویس مدارس به شهرداری‌ها و شورای ترافیک شهر واگذار شده و مدیران مدارس نقشی در تعیین هزینه یا نظارت بر رانندگان ندارند. وی ابراز امیدواری کرد که نهاد‌های مسئول به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به موفقیت مدارس دولتی در کنکور، اظهار داشت که حدود ۷۰ درصد رتبه‌های تک‌رقمی از این مدارس هستند، به‌ویژه مدارس نمونه دولتی و سمپاد. وی تأکید کرد که شهریه مدارس سمپاد قانونی است و این مدارس موظف به ارائه گزارش عملکرد سالانه هستند. شهریه‌های مدارس غیرانتفاعی بر اساس درجه‌بندی، امکانات و موقعیت مکانی تعیین می‌شود و قرارداد شهریه در اختیار اولیا قرار می‌گیرد.

کلاری از ثبت شهریه کودکستان‌ها در سامانه خبر داد و فارس را پیشگام در این زمینه معرفی و تأکید کرد که اعلام نکردن شهریه توسط کودکستان‌ها تخلف محسوب می‌شود.

او با اشاره به کاهش شکایات نسبت به سال‌های گذشته، اعلام کرد که پیگیری‌ها با سرعت بیشتری انجام می‌شود و شهریه تمامی مدارس به‌صورت شفاف مشخص شده است.

کلاری از بازنگری در سیاست‌های رفاهی آموزش و پرورش خبر داد و گفت: پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن فرهنگیان در حال تکمیل هستند. از جمله پروژه ۴۶۸ واحدی صندوق ذخیره فرهنگیان که پس از چهار سال توقف، مجدداً فعال شده است. همچنین با همکاری شهرستان‌ها، زمین‌هایی برای واگذاری به فرهنگیان شناسایی شده‌اند.

کلاری اعلام کرد که جذب نیرو‌های تازه‌استخدام برای شیراز ممنوع شده و این افراد به شهرستان‌های اطراف هدایت می‌شوند. وی این تصمیم را در راستای توزیع عادلانه نیرو‌ها دانست.

کلاری از اجرای طرح تربیت هوشمند در فارس خبر داد که مأموریت‌های آموزش و پرورش در دوره متوسطه را ارزیابی می‌کند و بر ضرورت فعال‌سازی تشکل‌های دانش‌آموزی و ایجاد فضای بانشاط در مدارس تأکید کرد و خواستار شخصی‌سازی آموزش بر اساس استعداد‌های فردی شد.

کلاری با اشاره به کمبود ۲۸ مدرسه در شهر صدرا، گفت: طبق قانون، به ازای هر ۲۰۰ واحد مسکونی باید یک مدرسه احداث شود. در حال حاضر ساخت بیش از هشت مدرسه در این منطقه آغاز شده است. وی افزود: صدرا تنها شهری است که تعداد مدارس غیردولتی آن از مدارس دولتی بیشتر است.

اواعلام کرد که امسال دو برابر ظرفیت مورد نیاز مصاحبه انجام شده و از میان ۳۹۵۰ داوطلب، ۱۶۰۰ نفر جذب و ۳۰۰ نفر به‌عنوان تکمیل ظرفیت پذیرفته خواهند شد.

کلاری افزود: این جذب‌ها مربوط به ماده ۲۸ بوده و دانشگاه فرهنگیان نقشی در آن ندارد. کمبود ۱۳۵ هزار ساعت تدریس نیز از طریق اضافه‌تدریس جبران خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از اجرای بیش از ۶۵۰ پروژه مدرسه‌سازی در استان خبر داد که معادل هفت سال نوسازی مدارس است. از این تعداد، ۷۸ پروژه مربوط به مدارس کانکسی، ۱۲۰ مدرسه سنگی و ۳۰۲ پروژه نیمه‌تمام در حال تکمیل هستند. همچنین تا پیش از آغاز سال تحصیلی، ۱۷۴ مدرسه با ۷۱۷ کلاس درس تحویل داده خواهد شد.

کلاری اعلام کرد که مدارس مقطع شکوفه‌ها از ۳۱ شهریور و سایر مقاطع از اول مهرماه فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. وی همچنین تأکید کرد که مدارس مجازی صرفاً برای بزرگسالان طراحی شده‌اند و شامل سایر گروه‌های سنی نمی‌شوند.

او ادامه داد: در سال تحصیلی جدید، استان فارس میزبان یک میلیون و ۲۴۰ هزار دانش‌آموز و نوآموز خواهد بود. این استان دارای ۸۶۰۹ واحد آموزشی شامل ۷۶۰۹ مدرسه و یک هزار کودکستان است. فارس با ۶۱ منطقه آموزشی، بیشترین تعداد ادارات آموزش و پرورش کشور را داراست و همچنین بیشترین مدارس عشایری و استثنایی را در خود جای داده است. با ۶۳ هزار نیروی فعال و ۷۴ هزار بازنشسته، فارس یکی از بزرگ‌ترین استان‌های آموزشی کشور محسوب می‌شود.