باشگاه خبرنگاران جوان ـ وزیر امور خارجه کشورمان پیشتر در حاشیه نشست اضطراری وزرای امور خارجه اسلامی - عربی در قطر با همتایان پاکستانی، سومالیایی، مصری و لبنانی دیدار و رایزنی کرده بود.
نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی امروز- یکشنبه ۲۳ شهریور- در دوحه پایتخت قطر و با حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به قطر آغاز شد.
اجلاس اضطراری وزرای امور خارجه اسلامی - عربی بنا به درخواست قطر برای بررسی موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به این کشور برگزار میشود.
این اجلاس مقدمه نشست سران اسلامی-عربی است که برای روز دوشنبه برنامهریزی شده است.
مسعود پزشکیان رئیسجمهور اسلامی ایران به نمایندگی از کشورمان در اجلاس سران شرکت خواهد کرد.
منبع: ایرنا