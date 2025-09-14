رئیس جمهور ضمن ابراز سپاس قلبی از الطاف و حمایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به دولت، تأکید کرد که این رهنمود‌ها مسئولیت رئیس جمهور و مجموعه دولت را بیش از پیش سنگین کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ پزشکیان در جلسه عصر امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ هیات دولت، گفت‌: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، همبستگی و وحدت داخلی هستیم. ناکامی دشمن در تحقق اهدافش ناشی از همین همدلی بی‌نظیر مردم بوده، لذا مترصد آن است که با توطئه‌های گوناگون، این همدلی را مخدوش و مردم را نسبت به نظام و مسئولان بدبین سازند؛ تنها راه خنثی‌سازی این نقشه‌های شوم، تلاش مضاعف، خدمت‌رسانی بی‌وقفه و رسیدگی صادقانه به امورات مردم است.

رئیس جمهور با بیان اینکه اساس و فلسفه حضور ما در این جایگاه، رضایتمندی مردم و گره‌گشایی از مشکلات آنان از طریق کار و تلاش شبانه‌روزی است، اظهار کرد: خداوند متعال در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ، توفیق خدمتگزاری به این ملت بزرگ و با عظمت را به ما ارزانی داشته است و ما نیز با تمام توان و همت خود شکر این عنایت را با خدمت صادقانه به مردم به جا خواهیم آورد. تاکنون کوتاهی نکرده‌ایم و نخواهیم کرد و نارسایی‌های موجود را نیز با تلاش مضاعف جبران می‌کنیم.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست قطعی و جدی دولت در زمینه چابک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌ها، به‌ویژه هزینه‌های زائد و اضافی اشاره کرد و از تمامی وزرا و مسئولان دستگاه‌های اجرایی خواست تا در حوزه مدیریت و کنترل منابع، مصارف و به ویژه مصرف انرژی دستگاه تحت مدیریت، به صورت کامل مسئولیت خود را ایفا کرده و گزارش اقدامات انجام شده را ظرف یک ماه آینده ارائه کنند.

در ادامه این جلسه، گزارشی از سوی وزارت ورزش و جوانان درباره آخرین وضعیت برگزاری مسابقات المپیک و پارالمپیک ارائه شد.

همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از اقدامات قانونی در خصوص برنامه هفتم توسعه در سال اول ارائه کرد و مقرر شد نخستین گزارش عملکرد این برنامه در سال نخست، هفته آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

