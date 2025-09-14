باشگاه خبرنگاران جوان ـ در این نشست اصلاح دستور العمل برگزاری اجلاس‌های مجمع مجالس آسیایی و نشست‌های کمیته‌های دائمی و وضعیت پرداخت حق عضویت پارلمان‌های عضو مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از آن، در مورد برنامه‌های این مجمع گفت‌و‌گو شد.

پاپی‌زاده رئیس کمیته دائمی امور اقتصادی و توسعه پایدار APA در این نشست ضمن اشاره به شرایط و تحولات منطقه و جهان، بر لزوم اعلام موضع اعضا و کشور‌های عضو کمیته اقتصادی در خصوص حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور‌های منطقه تاکید کرد و در ادامه به ارائه توضیحاتی در خصوص میزبانی ایران در برگزاری نشست کمیته دائمی امور سیاسی پرداخت.

در ادامه سایر روسای کمیته‌های چهارگانه در خصوص میزبانی خود توضیحاتی را ارائه کردند. مصوبات صورتجلسات قبلی هیات رئیسه از جمله موضوعات مهم دیگری بود که در این نشست مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت.

جمهوری آذربایجان رئیس و ایران، بحرین، روسیه و قطر به ترتیب رؤسای کمیته‌های دائمی امور سیاسی؛ اقتصادی و توسعه پایدار؛ فرهنگی و اجتماعی؛ بودجه و برنامه ریزی مجمع مجالس آسیایی در سال جاری میلادی (۲۰۲۵) هستند.

همچنین شهین جهانگیری رئیس کمیته دائمی امور سیاسی در گروه پارلمانی جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست حضور داشت.

هیات پارلمانی ایران به ریاست عباس پاپی زاده نماینده دزفول و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بامداد امروز (یکشنبه) به منظور شرکت در کمیته دائمی اقتصادی توسعه پایدار مجمع مجالس آسیایی به میزبانی مجلس بحرین عازم منامه شده بود.

نشست کمیته اقتصادی مجمع مجالس آسیایی روز‌های ۲۴ و ۲۳ شهریور در منامه تشکیل می‌شود و علاوه بر جمهوری اسلامی ایران،۱۵ کشور آسیایی دیگر از جمله چین، هند، روسیه، عربستان، ترکیه، پاکستان، اندونزی، عراق، قبرس، تایلند و امارات و تاجیکستان نیز شرکت می‌کنند.

