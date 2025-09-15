همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به سرزمین‌های اشغالی، رژیم اسرائیل حملات خود را در سراسر نوار غزه و به ویژه شهر غزه ادامه می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -مقامات فلسطینی می‌گویند که نظامیان اسرائیلی دست کم ۳۰ ساختمان مسکونی در شهر غزه را تخریب کرده و هزاران نفر را از خانه‌های خود بیرون رانده‌اند. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا امروز برای بحث در مورد آینده جنگ غزه وارد سرزمین‌های اشغالی شده است. 

روبیو امروز از دیوار ندبه در بیت‌المقدس بازدید کرده و با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اسرائیل دیدار و گفت‌و‌گو کرد. نتانیاهو در ادامه و در گفت‌و‌گو با خبرنگاران مدعی شد: «فکر می‌کنم سفر او به اینجا گواهی بر دوام و قدرت اتحاد اسرائیل و آمریکا است. این اتحاد به اندازه سنگ‌های دیوار ندبه که ما لمس کردیم، قوی و بادوام است.»

روبیو به سوالات خبرنگاران پاسخ نداد. پیش از عزیمت به سرزمین‌های اشغالی در روز شنبه، او به خبرنگاران گفت که قصد دارد بر تمایل ترامپ برای پایان جنگ غزه تأکید کند. او همچنین گفت که آمریکا از حمله اسرائیل به قطر «راضی نیست»، اما قصد تغییر روابط با تل‌آویو را ندارد. 

در همین حال، نیرو‌های ارتش تروریستی اسرائیل هفته‌ها است که در حومه شرقی شهر غزه به تجاوز خود ادامه می‌دهند و دست کم سه منطقه را به زمین بایر تبدیل کرده‌اند. این نیرو‌ها در حال نزدیک شدن به مرکز و مناطق غربی غزه هستند؛ جایی که اکثر آوارگان در آن پناه گرفته‌اند.

ارتش اسرائیل مدعی شده که در جنوب نوار غزه «منطقه بشردوستانه» تعیین شده و مردم باید به آن جا بروند. با این حال، بسیاری از مردم تمایلی به این کار ندارند و می‌گویند در جنوب نه فضای کافی وجود دارد و نه امنیت. برخی نیز می‌گویند که توانایی ترک شهر را ندارند و برخی امیدوارند سران عرب در دیدار روز دوشنبه، اسرائیل را برای لغو اشغال غزه تحت فشار قرار دهند.

منبع: رویترز

