رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سربیشه از پایان عملیات اجرایی سازه آبخیزداری در روستای شیرگ آقا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - محمودی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سربیشه گفت: ساخت سازه آبخیزداری روستای شیرگ آقا به پایان رسید.

او افزود: این طرح با حجم ۴۰۰ مترمکعب و اعتبار ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی که از ابتدای تیرماه ۱۴۰۴ آغاز شده بود، به پایان رسیده و آماده بهره‌برداری است.

محمودی اظهار کرد: احداث سازه کوچکتر دیگری با حجم ۱۲۰ مترمکعب بلافاصله پس از اتمام سازه شماره یک آغاز شده و با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود تا پایان هفته به اتمام برسد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سربیشه بیان کرد: این سازه‌ها که در بالادست چند رشته قنات قرار دارند، ضمن کنترل سیل و جلوگیری از خسارت به اراضی کشاورزی پایین دست، موجب افزایش آب قنوات شده و حدود هزار نفر از بهره‌برداران منطقه از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.