باشگاه خبرنگاران جوان - نشریه جروزالم پست در گزارشی اختصاصی اعلام کرد اطلاعاتی به دست آورده که نشان می‌دهد ده‌ها زن عضو موساد به ایران نفوذ کرده و با حضور فیزیکی در این کشور، عملیات‌های متنوعی را در جریان حملات ژوئن به برنامه‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک تهران انجام داده‌اند.

نکته حائز اهمیت از دید نویسنده گزارش این است که دیوید بارنیا، رئیس سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل، نقش مأموران زن موساد در طول جنگ علیه ایران را بسیار اساسی می‌داند.

جروزالم پست با این حال یاد آور می‌شود که ماهیت دقیق آنچه این زنان انجام در ایران که به داشتن تخصص ویژه در امور ایران و جذب جاسوسان خارجی در کشور‌های متخاصم شناخته می‌شود سال ۲۰۲۴ به «افتخار روشن کردن مشعل در مراسم روز استقلال اسرائیل» نائل شد و مورد تجلیل قرار گرفت.

کتاب «آمازون‌های موساد» نوشته مایکل بار زوهر و نیسیم میشال در سال ۲۰۲۱، عوامل زن موساد را نه تنها به عنوان اغوا‌گر مقامات مرد دشمن و پیش‌برد عملیات جاسوسی در تأسیسات هسته‌ای ایران، بلکه مامور اجرای عملیات‌های خرابکاری و تهاجمی نیز توصیف می‌کند.

اگرچه موساد تمایلی به جلب توجه بیش از حد به هیچ زیرگروهی از جاسوسان بالقوه خود ندارد، اما برداشت جروزالم پست این است که زنان این نهاد اطلاعاتی و عملیاتی سال ۲۰۲۵ در مقایسه با همتایان پیشین خود، نقش‌های مخفیانه بیشتری از هر نوع را بر عهده گرفته‌اند.

دیوید بارنیا صد‌ها مأمور موساد یا افرادی که توسط مأموران مدیریت می‌شوند را به طور همزمان به عملیات‌هایی در ایران اعزام کرده است؛ همه این گروه‌های متنوع با هماهنگی بسیار بالا عمل کردند.

رئیس دستگاه اطلاعاتی پروژه‌ای را هدایت کرد که طی آن، تا آنجا که می‌توان تصور کرد، طیف گوناگونی از مأموران با پیشینه‌ها و مهارت‌های متنوع به کار گرفته شدند.

منبع: یورونیوز