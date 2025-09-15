روزنامه های امروز به موضوعاتی نظیر بررسی ابعاد توافق مجدد ایران و آژانس انرژی اتمی پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بررسی ابعاد توافق مجدد ایران و آژانس انرژی اتمی، اضافه شدن چند کشتی دیگر به کاروان صمود و همچنین حضور عراقچی در دوحه تنها بخشی از تیتر امروز روزنامه های کشورمان است. 

صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۳ شهریور

پزشکیان: بنگاه‌های تولیدی به فرآیند ساخت مسکن کارگری وارد شوند
ضرورت وضع قانون ممنوعیت حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای
تاکید قطعنامه ایران نسبت به ممنوعیت حمله به تاسیسات هسته‌ای
سپاس قلبی رئیس جمهور از الطاف و حمایت‌های رهبر معظم انقلاب از دولت
دیدار عراقچی و فواد حسین وزرای امور خارجه ایران و عراق
نشست اعضای هیات رئیسه مجمع مجالس آسیایی (APA) برگزار شد
تصویب بررسی قیمت پایه و روش مولدسازی ۲۷ فقره ملک و ۳ قطعه زمین
دیدار وزیران خارجه ایران و قطر در دوحه
رایزنی‌های سید عباس عراقچی با وزرای خارجه ترکیه و پاکستان در دوحه
دیدار وزرای امور خارجه ایران و لبنان
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۳ شهریور
