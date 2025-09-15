فیلترشکن، آفتی پنهان برای اینترنت کشور

به گفته مسئولان استفاده از فیلترشکن یکی از آفت‌های استفاده گسترده کاربران از اینترنت است که حتی الگوی ترافیک شبکه را تغییر داده است، درنتیجه این فیلترشکن‌ها که مقصدشان اروپا است، مشکلاتی در توزیع ترافیک اینترنت ایجاد می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اینترنت حیاتی‌ترین زیرساخت مورد نیاز کسب و کار‌های دیجیتال است. با این حال در بسیاری از کشور‌ها یا در شرایط خاص، کاربران با پدیده‌ای به نام اختلال اینترنت روبه‌رو می‌شوند؛ وضعیتی که ممکن است به‌طور موقت یا طولانی، زندگی مجازی را مختل کند. 

اختلال اینترنت به هر نوع کاهش کیفیت یا قطع کامل اتصال به شبکه جهانی اینترنت اطلاق می‌شود و می‌تواند به صورت قطع کامل دسترسی به اینترنت، کاهش شدید سرعت بارگذاری، عدم امکان اتصال به سایت‌ها یا اپلیکیشن‌های خاص، عدم ارسال و دریافت پیام و افت در کیفیت تماس‌های صوتی و تصویری ظاهر شود. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد مشکلات زیرساختی مانند آسیب‌دیدگی کابل‌های نوری، ترافیک بالا، حملات سایبری، فیلترینگ و خطای کاربری یا دستگاهی برخی از مهم‌ترین دلایل رایج اختلال در اینترنت کشور محسوب می‌شوند و چند سالی است که کاربران در سراسر دنیا را با مشکلاتی روبه رو کرده است.

اواسط شهریورماه طبق اعلام برخی کاربران، اختلالی در اینترنت کشور رخ داد که به گفته معاون وزیر ارتباطات دو تا قطعی فیبر در کشور‌های بلغارستان و رومانی، اینترنت را در ایران، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، بلغارستان، یونان و برخی کشور‌های دیگر دچار مشکل کرده بود که با گذشت ساعاتی این اختلال بر طرف شده بود. 

همچنین اسفند سال گذشته اعلام شد اختلالی در اینترنت به واسطه قطعی فیبر در مرز گرجستان و ارمنستان رخ داده است که با پیگیری‌های انجام شده با گذشت ساعتی برطرف شد. 

مهم‌ترین دلایل رایج اختلال در اینترنت کشور 

بهزاد اکبری- رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت کشور- درباره چرایی قطعی اینترنت توضیح داده که قطعی فیبرنوری همیشه رخ می‌دهد و با این موضوع در داخل و خارج از کشور روبه‌رو هستیم، اما در داخل کشور به دلیل اینکه شبکه فیبرنوری ما بسیار خوب است، کاربران قطعی‌های داخل را زیاد احساس نمی‌کنند، چون به صورت اتوماتیک ترافیک مجددا مسیریابی می‌شود. اما در بخش بین‌المللی مسیر‌ها محدود است و برخی از این مسیر‌ها ممکن است به دلیل تک مسیره شدن در برخی نقاط با قطع فیبرنوری اختلال زیادی را ایجاد کند. 

وی تأکید کرد برخی از سرویس‌ها در کشور‌های همسایه مانند عمان، قطر، امارات، آذربایجان و ترکیه هستند که ترجیح می‌دهند خدمات محتوا و سرویس‌ها را از آنها دریافت کنند تا کاربر کیفیت بهتری را تجربه کند، اما در حال حاضر بیشتر از ترافیک اینترنت در بستر وی‌پی‌ان‌هاست. وقتی کاربری از فیلترشکن استفاده نکند، سرویسی که استفاده می‌شود را برحسب ترافیک به مسیر‌های مختلف مسیریابی می‌شود؛ بنابراین زمانی که ۸۰ درصد کاربران از فیلتر شکن استفاده کنند و قطعی رخ دهد، کاربران تحت تأثیر قرار می‌گیرند و سرویس آنها مختل می‌شود. استفاده از فیلترشکن یکی از آفت‌های استفاده گسترده کاربران است که مشکلاتی در توزیع ترافیک اینترنت ایجاد می‌کند.

به اعتقاد تحلیلگران، بدون تردید هرچه قدر کاربران راحت‌تر از اینترنت استفاده کنند و در مقابل سواد رسانه‌ای و فرهنگ‌سازی هم افزایش یابد، امنیت کشور حفظ می‌شود و توصیه می‌شود سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی که در قالب کسب و کار، آموزشی و مهارتی هستند، رفع محدودیت شوند و کاربران از ارائه اینترنت پایدار و باکیفیت استقبال می‌کنند.

منبع: ایسنا

برچسب ها: اختلال اینترنت ، اینترنت داخلی ، اینترنت
