باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از تارنمای ان تی وی، وزیر خارجه آلمان با اشاره به حوادث اخیر درباره نقض حریم هوایی لهستان و رومانی، افزود: روسیه باید بداند که ما همیشه پاسخ خواهیم داد.

وادفول همچنین با بیان اینکه نیرو‌های اقتصادی و سیاسی جهان آزاد قدرتمند هستند، تاکید کرد: ما نقاط قوت خود را تقویت کرده و بیش از این فشار نظامی روسیه را تحمل نخواهیم کرد.

وزیر خارجه آلمان در ادامه با بیان این ادعا که پوتین هیچ پیشنهادی برای مذاکره را نمی‌پذیرد، گفت: بدیهی است که او نمی‌خواهد به جنگ در اوکراین پایان دهد و حتی فراتر از آن خواهد رفت، بنابراین ما باید به وضوح به اقدامات مسکو پاسخ دهیم و در کنار هم بایستیم.

وی ضمن استقبال از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه، افزود: هم اکنون تقویت قابلیت‌های دفاعی در امتداد مرز‌های خارجی ناتو مهمتر از هر امر دیگری است.

وادفول در ادامه با بیان اینکه تحقق این امر مستلزم پدافند هوایی است، یادآور شد: ما سامانه‌های دفاعی برای این کار را در یونان و اسپانیا داریم، اما شاید لازم باشد استقرار آنها را در جناح شرقی ناتو در نظر بگیریم.

وزارت دفاع رومانی پیش‌تر ادعا کرده بود که یک پهپاد روسیه در جریان حمله به زیرساخت‌های اوکراین، وارد حریم هوایی این کشور شده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۲ جنگنده اف-۱۶ رومانی برای رصد وضعیت حملات روسیه به اوکراین به پرواز درآمدند و «یک پهپاد را در حریم هوایی کشور ردیابی کرده» و «تا زمانی که از رادار محو شد»، دنبال کردند.

وزارت دفاع رومانی افزود: این پهپاد بر فراز مناطق مسکونی پرواز نکرد و تهدیدی قریب‌الوقوع علیه امنیت مردم نبود.

این وزارتخانه اعلام کرد: تیم‌های ما برای آغاز جست‌و‌جو به منظور یافتن بقایای احتمالی این پهپاد آماده هستند.

منبع: ایرنا