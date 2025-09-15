باشگاه خبرنگاران جوان - محسن طباطبایی مدیرکل برنامهریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه آهن در پاسخ به این سوال که چه تعداد قطار گردشگری در کشور داریم، گفت: قطارهایی که صرفا برای گردشگری استفاده میشوند، شامل قطار تهران - شیرگاه، تهران - کاشان، تهران - همدان و قطار مثلث طلایی است.
وی افزود: در خردادماه قطار مثلث طلایی یعنی قطاری که از سه شهر اصفهان، شیراز و یزد میگذرد را اجرا کردیم و استقبال خوبی نیز شد و قصد داریم در مهرماه نیز دور دوم این قطار را اجرایی کنیم.
مدیرکل برنامهریزی و نظارت بر خدمات مسافری راهآهن تصریح کرد: قطار گردشگری تهران - همدان را اخیرا راهاندازی کردیم که اگر تقاضا باشد آن را ادامه خواهیم داد.
وی در ادامه گفت: در کلیه مسیرهایی که قطار بین شهری تردد دارد در روزها و در ایامی که در قطار صندلی خالی وجود داشته باشد، دفاتری که فعالیت گردشگری دارند، به خرید بلیت اقدام کرده و از سرویس ترکیبی قطار و اتوبوس برای جابهجایی گردشگران استفاده میکنند.
منبع: ایسنا