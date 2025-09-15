باشگاه خبرنگاران جوان - دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا گفت: به نتانیاهو گفتم وقتی به دیگران حمله می‌کنیم باید با احتیاط عمل کنیم.

ترامپ گفت: امیر قطر فردی فوق‌العاده است و کشورش متحد ایالات متحده محسوب می‌شود.

ترامپ: رفتار اروپا باید همسو با واشنگتن باشد

ترامپ در کاخ سفید مقابل خبرنگاران گفت: «ما اکنون در حال فروش اسلحه به ناتو هستیم و این چیزی فوق‌العاده است. ما آماده اعمال تحریم‌های عمده علیه روسیه هستیم، اما اروپا باید به گونه‌ای عمل کند که با تحرکات واشنگتن همسو باشد.»

ترامپ: چپ‌گرایان در آمریکا کثافت هستند! در حال بررسی نام کسانی هستیم که مرگ چارلی کرک را جشن گرفتند

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با حمله به جریان چپ در آمریکا گفت: چپ‌گرایان کثافت همین حالا تحت تحقیقات عمده قرار دارند.

ما در حال بررسی نام کسانی هستیم که مرگ چارلی کرک را جشن گرفتند. اینها آدم‌های بیمار هستند، واقعاً افراد دیوانه‌ای هستند.

