دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با حمله به جریان چپ در آمریکا گفت: چپ‌گرایان کثافت همین حالا تحت تحقیقات عمده قرار دارند. ما در حال بررسی نام کسانی هستیم که مرگ چارلی کرک را جشن گرفتند. اینها آدم‌های بیمار هستند، واقعاً افراد دیوانه‌ای هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا گفت: به نتانیاهو گفتم وقتی به دیگران حمله می‌کنیم باید با احتیاط عمل کنیم.

ترامپ گفت: امیر قطر فردی فوق‌العاده است و کشورش متحد ایالات متحده محسوب می‌شود. 

ترامپ: رفتار اروپا باید همسو با واشنگتن باشد

ترامپ در کاخ سفید مقابل خبرنگاران گفت: «ما اکنون در حال فروش اسلحه به ناتو هستیم و این چیزی فوق‌العاده است. ما آماده اعمال تحریم‌های عمده علیه روسیه هستیم، اما اروپا باید به گونه‌ای عمل کند که با تحرکات واشنگتن همسو باشد.»

 ترامپ: چپ‌گرایان در آمریکا کثافت هستند! در حال بررسی نام کسانی هستیم که مرگ چارلی کرک را جشن گرفتند

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با حمله به جریان چپ در آمریکا گفت: چپ‌گرایان کثافت همین حالا تحت تحقیقات عمده قرار دارند.

ما در حال بررسی نام کسانی هستیم که مرگ چارلی کرک را جشن گرفتند. اینها آدم‌های بیمار هستند، واقعاً افراد دیوانه‌ای هستند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران

برچسب ها: دونالد ترامپ ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
حماس: حمله به قطر ذات خیانتکارانه دشمن را آشکار کرد
ترامپ: احتمال حمله نظامی به ونزوئلا وجود دارد
بنا بر نتایج یک نظرسنجی؛ ۵۷ درصد از صهیونیست‌ها مخالف اشغال شهر غزه هستند
مقام حماس: نتانیاهو هیچ اهمیتی به اسرا نمی‌دهد
اعتراف رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی: شکست حماس حتی با اشغال غزه ممکن نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قطر: حمله اسرائیل باید با اقدامات شدید و قاطع پاسخ داده شود
دبیرکل اتحادیه عرب: حمله اسرائیل به دوحه ترکیبی از خیانت و حماقت بود
دیدار سرپرست سفارت ایران با استاندار بلخ برای گسترش همکاری‌ها
وزیر صمت در راه کابل برای توسعه همکاری‌های اقتصادی
محکومیت بدون اقدام؛ پیش‌نویس نشست دوحه علیه رژیم اسرائیل
دور جدید مذاکرات تجاری آمریکا و چین آغاز شد
حضور تیم اسرائیلی در رویداد دوچرخه‌سواری اسپانیا موجب خشم معترضان شد
حمله به حماس در قطر، حمله‌ای در میدان، نمایشی در رسانه!
جروزالم پست: ده‌ها زن آموزش‌دیده توسط موساد در طول جنگ ۱۲ روزه به ایران نفوذ کردند
معاریو: ترکیه به یک خطر هسته‌ای برای اسرائیل تبدیل می‌شود
آخرین اخبار
اعتراف رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی: شکست حماس حتی با اشغال غزه ممکن نیست
میوه‌های اسرائیل در مزارع گندیدند
حمله پهپادی یمن به دو هدف در فلسطین اشغالی
سانحه هوایی فرودگاه کراکوف لهستان را به تعطیلی کشاند
مقام حماس: نتانیاهو هیچ اهمیتی به اسرا نمی‌دهد
بنا بر نتایج یک نظرسنجی؛ ۵۷ درصد از صهیونیست‌ها مخالف اشغال شهر غزه هستند
جروزالم پست: ده‌ها زن آموزش‌دیده توسط موساد در طول جنگ ۱۲ روزه به ایران نفوذ کردند
معاریو: ترکیه به یک خطر هسته‌ای برای اسرائیل تبدیل می‌شود
حمله به حماس در قطر، حمله‌ای در میدان، نمایشی در رسانه!
محکومیت بدون اقدام؛ پیش‌نویس نشست دوحه علیه رژیم اسرائیل
حضور تیم اسرائیلی در رویداد دوچرخه‌سواری اسپانیا موجب خشم معترضان شد
دبیرکل اتحادیه عرب: حمله اسرائیل به دوحه ترکیبی از خیانت و حماقت بود
دور جدید مذاکرات تجاری آمریکا و چین آغاز شد
دیدار سرپرست سفارت ایران با استاندار بلخ برای گسترش همکاری‌ها
وزیر صمت در راه کابل برای توسعه همکاری‌های اقتصادی
قطر: حمله اسرائیل باید با اقدامات شدید و قاطع پاسخ داده شود
حماس: خیال‌پردازی‌های نتانیاهو منطقه را در آستانه انفجار قرار می‌دهد
شمار کشته شدگان ناآرامی‌های نپال به ۷۲ نفر رسید
لهستان: روسیه به دنبال آزمایش ناتو بود
شمار شهدای غزه به بیش از ۶۴۸۰۰ نفر رسید
اسرائیل بمباران شهر غزه را تشدید کرده است
اکونومیست: چین به سرعت در حال کنار گذاشتن دلار است
تجمع مقابل شبکه تلویزیونی ABC استرالیا برای محکومیت شهادت خبرنگاران در غزه
تأکید رایزن فرهنگی ایران در کابل بر وحدت اسلامی و مقابله با استکبار جهانی
نخست وزیر موقت نپال رسماً آغاز به کار کرد
درخواست ترامپ از ناتو برای توقف واردات نفت از روسیه، شرطی غیرممکن برای تشدید تحریم‌هاست
بازچینش گسترده مقامات طالبان در قوه قضائیه و وزارت معارف
خروج دو قطار از ریل در لنینگراد روسیه/ یک نفر کشته شد
اولیانوف: لهستان برای مذاکره با روسیه در مورد حادثه پهپاد‌ها آماده نیست
جذب ۱.۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری آمریکایی در انگلیس در آستانه سفر ترامپ