باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه تورانلو - سه شنبه ۱۸ شهریور ماه بود که ایران آژانس بین المللی انرژی اتمی مجدد به توافق دست یافتند. توافقی که البته حواشی کمی هم همراه خود نداشت.

آیا اسنپ بک متوقف می شود؟

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این توافق را «یک گام مهم در مسیر درست» خواند. کایا کالاس، نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز این توافق را «گامی سرنوشت‌ساز برای دیپلماسی هسته‌ای» نامید. میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین هم تاکید کرد که با این توافقنامه، سه کشور اروپایی باید روند اسنپ‌بک را متوقف کنند.

سید عباس عراقچی هم اعلام کرد که این توافق‌نامه جدید بر مبنای یک سازوکار تازه برای همکاری‌های ایران و آژانس است که در چارچوب آن ایران وعده داده‌است یک ماه دیگر گزارشی کامل از وضعیت برنامه هسته‌ای، میزان اورانیوم غنی‌شده، تاسیسات آسیب‌دیده و فعال به آژانس ارائه دهد و بر مبنای این گزارش مذاکره میان ایران و آژانس برای تدوین شیوه‌نامه جدید بازرسی از تاسیسات هسته‌ای ایران تدوین شود و بازرسی‌ها از سر گرفته‌شود.

ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم در تشریح جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با عباس عراقچی گفت: طبق گفته وزیر امورخارجه، در تفاهم با آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید شده که بازرسی از تاسیسات هسته‌ای کشور در چارچوب قانون مجلس و مصوبات شورای عالی امنیت ملی باشد و اجرای تفاهم به شرطی خواهد بود که عمل خصمانه همچون اسنپ بک علیه ایران صورت نگیرد.

و عدم فعال شدن اسنپ بک موضوعی بود که عراقچی چند بار بر آن را تاکید و اعلام کرد : تأکید می‌کنم که در صورت هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران، از جمله بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت، ایران این گام‌های عملی را پایان یافته تلقی خواهد کرد.

گروسی : موضوع اسنپ بک به آژانس ربطی ندارد

با این حال اما این موضوعی بود که اتحادیه اروپا و شخص گروسی نظر دیگری درباره آن داشتند.

شورای حکام آژانس بین المللی در سومین روز نشست فصلی خود به بررسی پرونده ایران پرداخت که در پایان آن تروئیکای اروپایی در بیانیه خود صراحتا اعلام کردند که اجازه لغو تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را برای همیشه نخواهند داد.

آنها تصریح کردند: ما همواره روشن گفته‌ایم که نمی‌توانیم اجازه دهیم موضوع هسته‌ای ایران از دستور کار شورای امنیت خارج شود و تحریم‌های سازمان ملل برای همیشه لغو گردد، در حالی که برنامه هسته‌ای ایران به سطحی بی‌سابقه رسیده، ایران به‌طور معنادار در دیپلماسی مشارکت نمی‌کند و تعهدات پادمانی الزام‌آور خود را نیز اجرا نمی‌نماید.

علاوه بر این روز دوشنبه گروسی در نشست خبری خود نیز به این مطلب صحه گذاشت و اعلام کرد: ما باید بازرسی‌ها را از سر بگیریم و دوباره آغاز کنیم. این کاری است که باید انجام دهیم، نه به خاطر مکانیسم ماشه یا تصمیم برخی کشور‌ها برای اقدامی خاص. آن مسائل به جای خود خوب است، اما در حوزه سیاسی من یا تصمیمات من قرار نمی‌گیرد. این موضوع (مکانیسم ماشه) مربوط به گفت‌و‌گو‌های سه کشور اروپایی با ایران است، اما کاملاً مستقل از کاری است که من انجام می‌دهم.»

و اما گروسی ؛ حالا که بحث به اینجا رسید بد نیست که به پرونده طولانی گروسی نگاهی بیاندازیم.

گروسی: نگرانیِ اسرائیل را درک می‌کنیم!

پیش از حمله رژیم صهیونی به ایران اسکات ریتر افسر سابق پنتاگون و بازرس سابق تسلیحاتی سازمان ملل درباره اقدامات گروسی گفته بود: «در شرایطی که ایران به تعهداتش پایبند مانده بود، گروسی و همکارانش در آژانس با مقامات اسرائیل دیدار کردند. هیچ دلیل منطقی برای این ملاقات وجود نداشت، مگر اینکه او در حال انتقال اطلاعات محرمانه درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران باشد.

همان گروسی که در جریان حمله گفته بود: به خودشان مربوط است! نگرانیِ اسرائیل را درک می‌کنیم! قابلیت‌های هسته‌ای ایران را نمی‌توان با یک حمله نابود کرد، حساس‌ترین بخش‌ها تقریباً نیم مایل زیرزمین یعنی ۸۰۰ متر زیرزمین هستند. من بار‌ها آنجا بوده‌ام، برای رسیدن به آنجا باید از تونلی مارپیچ پایین بروید، پایین و پایین‌تر.

و بعد از حمله به تاسیسات هم اگرچه با چشم های خودش دید که چه بلایی سر فردو آمد اما اعلام کرد: ما نیاز داریم اقدامات لازم را انجام دهیم، از جمله سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده ، ما باید بدانیم سرنوشت ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازی ایران چه شده است.ایرانی‌ها همیشه می‌توانند بخشی از فعالیت‌ها را پنهان کنند... تنها راه‌حل، دستیابی به توافقی جامع است که در رأس آن، یک سیستم بسیار سخت‌گیرانه برای نظارت ایجاد کند.

دانشمندان هسته ای لطفا مراقب خودشان باشند آژانس وظیفه ای ندارد

و این گروسی که همواره با صدای بلند مواضع اسرائیلی خود را تکرار میکند در نشست خبری خود پیش ازتوافق با تهران در پاسخ به خبرنگاری که از وی پرسیده بود آیا قصد ندارد ترور دانشمندان ایرانی را محکوم کند حاضر به اعلام این محکومیت نشد و گفت: برخی می‌خواهند مدیرکل انگشت اتهام را به سمت کشورها نشانه برود. این موضوع فقط مربوط به این درگیری اخیر نیست. ما به دلایل مشخص از انجام این کار خودداری می‌کنیم، اما من همیشه بر قانون تأکید می‌کنم و به همه یادآوری می‌کنم که حقوق بین‌الملل چه می‌گوید. وظیفه من انجام یک کار مشخص است و ورود به انتقادهای سیاسی و انگشت گذاشتن بر مسئولیت دیگران کمکی به کار ما نمی‌کند.در موقعیت‌های بسیاری به من فرصت محکوم کردن این اقدامات داده شده اما هدف این کار، مقصر نشان دادن دیگر کشورهاست و همواره از این اقدام جلوگیری کرده‌ام. من همیشه قانون را بیان می‌کنم اما من شغلی دارم که باید آن را انجام دهم. ورود به درگیری‌های سیاسی و اشاره رفتن به سوی دیگر کشور‌ها، وظیفه من نیست.»

پاسخی که صدای خبرنگار را هم در آورد و خطاب به او گفت: «درنتیجه همه دانشمندان هسته‌ای سراسر جهان که شما درحال همکاری با آن‌ها هستید، نباید به شما اعتماد داشته باشند و همواره باید مراقب خنجر پشت سرشان باشند.»

البته این گفته ها درباره گروسی به مرحله اثبات نیز رسیده است در همان اسنادی که پیشتر به دست وزارت اطلاعات افتاده بود درباره گروسی آمده بود:این کشف اسنادی نشان می‌دهد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رژیم صهیونیستی هماهنگی کامل داشته و نامه‌های رسمی و محرمانه ایران به آژانس که حاوی اطلاعات حساس بوده، از طریق کانال‌های پنهان در اختیار نهاد‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. این اسناد به وضوح نشان می‌دهد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به جای ایفای نقش بی‌طرفانه، به ابزاری در خدمت اهداف رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.»

روایت جاسوسی در پوشش مدیر کل

روح الله مدبر کارشناس مسائل بین الملل در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان نیز درباره گروسی گفته بود: امروز ثابت شده است که گروسی یک جاسوس چندجانبه است و نه تنها علیه ایران به جمع‌آوری و کسب اطلاعات در حوزه دادن اطلاعات حساس به اسرائیل اقدام کرده بود، در حالی که ما در تجربه روسیه نیز دیدیم، هرگاه گروسی برای بازدید از نیروگاه اتمی زاپروژیه و نیروگاه اتمی کورسک رفت، گرای محل پدافندهای استتار شده ارتش روسیه را به ناتو داد و بعد از بازگشت گروسی، ارتش و نیروهای ناتو دقیقاً محل استقرار پدافندهای روسیه را در آن نیروگاه‌های اتمی مورد حمله قرار دادند. گروسی یک جنایتکار جنگی و یک جاسوس سازمان بین‌المللی است که آژانس انرژی هسته‌ای را به یک سازمان جاسوسی تبدیل کرده است. این آژانس تأسیس شده است برای جمع‌آوری اطلاعات کشورهای مستقل برای متجاوزینی که غیرقانونی سلاح هسته‌ای تولید می‌کنند.

موضوعی که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در زمان جنگ بر آن تاکید داشت و اعلام کرده بود که پس از جنگ به حساب گروسی خواهیم رسید.

و حالا جنگ تمام شده است...

و زمان زیادی هم از توافق تهران و آژانس نگذشته است که اورشلیم‌پست،اعلام کرده است که اسرائیل از محل اورانیوم غنی‌شده ایران اطلاع دقیق پیدا کرده است.

اینکه این مقاله صرفا ادعا کرده و یا امیدوار است با همکاری گروسی در روزهای آتی بتواند به اطلاعات دقیق دست یابد موضوعی است که گذر زمان میتواند آن را فاش کند. در این میان صرفا میتوان از مسئولان کشورمان انتظار داشت که امنیت ملی کشور را مانند همیشه سرلوحه قرار داده و آن را بازیچه یک شبه مدیر کل قرار ندهند...