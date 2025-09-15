سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در نشست اضطراری وزرای خارجه اسلامی - عربی به دوحه قطر سفر کرده است، در پیامی تاکید کرد که ایران در کنار تمامی برادران و خواهران مسلمان ایستاده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - عراقچی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، نوشت: من در دوحه هستم با پیامی روشن از طرف مردم ایران؛ جمهوری اسلامی ایران در کنار قطر و در حقیقت در کنار تمامی برادران و خواهران مسلمان ایستاده است، به ویژه در مقابله با بلایی که کل منطقه را تهدید می‌کند.

نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی روز یکشنبه ۲۳ شهریور در دوحه پایتخت قطر و با حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به قطر آغاز شد.

اجلاس اضطراری وزرای امور خارجه اسلامی - عربی بنا به درخواست قطر برای بررسی موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به این کشور برگزار شد.

این اجلاس مقدمه نشست سران اسلامی - عربی بود که برای امروز دوشنبه برنامه‌ریزی شده است.

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران به نمایندگی از کشورمان در اجلاس سران شرکت خواهد کرد.

برچسب ها: وزیر امور خارجه ، دوحه ، اجلاس سران کشورهای اسلامی
خبرهای مرتبط
عراقچی: باید از گرفتار شدن در بلندپروازی‌های غیرواقع بینانه پرهیز کنیم
اعلام ملاحظات ایران درمورد بیانیه اجلاس اسلامی - عربی راجع به تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر
بیانیه پایانی نشست دوحه؛ محکومیت شدید تجاوز اسرائیل به قطر و حمایت از تلاش‌های صلح
پزشکیان: تروریست‌های حاکم بر تل آویو جری‌تر شده‌اند
عزیمت وزیر امور خارجه به قطر
یادداشت وزیر امور خارجه در رسانه تونسی:
روابط تهران و تونس نمونه‌ای از تعهد ایران به گسترش پیوند‌های مستحکم با جهان اسلام است
آغاز نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب با حضور عراقچی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۳ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
اگر ادعاهای آمریکا و غرب درباره دیپلماسی و حقوق بشر دروغ است سوال اینجاست که پس چرا عراقچی و... از سال 1392 تاکنون با آمریکا و غرب مذاکره، گفت وگو، ملاقات، دیدار و همه جانبه همکاری می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
اعتراف قلیچدار اوغلو : اردوغان تسلیحات داعش را تامین می کند
رئیس حزب جمهوری خلق ترکیه فاش کرد سلاحهایی در اختیار تروریستهای داعش است، از سوی رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه تامین شده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
اگر کمک، هدایت، نظارت، مدیریت، حمایت و پشتیبانی آمریکا جنایتکار نبود صهیونیست‌ها جنایتکار جرات حمله به سوریه، لبنان، غزه، ایران، یمن و قطر را نداشتند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
ترامپ جنایتکار، آمریکا را به اسرائیل دوم تبدیل کرده است.

و این در حالی است که رافائل گروسی بی ادب مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد سلاح اتمی متهم است و نه مدعی چون به خاطر که تاکنون در مورد بمب اتمی آمریکا، کشورهای اروپایی، رژیم صهیونیستی و... سکوت اختیار کرده است چرا؟

ترامپ جنایتکار در مورد سلاح اتمی متهم است و نه مدعی چون به خاطر که تاکنون در مورد بمب اتمی آمریکا، کشورهای اروپایی، رژیم صهیونیستی و... سکوت اختیار کرده است چرا؟
گروسی تهدید کرد؛ من از ایران می‌خواهم که فوراً همکاری کند | ایران یا به سؤالات پاسخ نداده یا... | انباشت سریع اورانیوم با غنای بالا نگران‌کننده است
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آغاز نشست شورای حکام با تکرار ادعاهای سیاسی درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان، تصریح کرد که حل‌وفصل مسائل باقیمانده در حوزه پادمان‌ها با ایران تنها از مسیر دیپلماسی میسر است.
رافائل گروسی بی ادب شورای حکام را به اسرائیل دوم تبدیل کرده است.
عراقچی دیگر حق ندارد با گروسی خیانتکار مذاکره، گفت وگو و همکاری کند.
من از ایران می‌خواهم که دیگر درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان، با خیانتکاران و جنایتکاران مذاکره، گفت وگو و همکاری نکند.
و این در حالی است که متأسفانه ایران تنها کشوری است که از سال 1392 تاکنون در باره صلح آمیز هسته ای در مذاکره با خیانتکاران و جنایتکاران همه جانبه همکاری کرده است.
عملکرد و رفتار دوگانه گروسی خیانتکار 100 درصد فقط عامل اصلی مشکل توافق هسته ای و برجام بوده است.
مذاکره ایران در باره برنامه هسته‌ای ایران با آمریکا، کشورهای اروپایی، روسیه، چین و ژاپن از همان اول غلط و اشتباه بود مقصر اصلی دولت حسن روحانی خیانتکار بوده است.
مشکل اصلی آمریکا و متحدانش از طریق مذاکره حل وفصل نخواهد شد و حل وفصل نمی شود و از سال 1392 تاکنون هم برای همه مردم ایران، منطقه خاومیانه و جهان ثابت شده است.
آمریکا و متحدانش از سال 1332 تاکنون با ملت ایران دشمن بودن و هنوز هم هستند.
آمریکا تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال کرد همان نتیجه مذاکره عراقچی و... با خیانتکاران و جنایتکاران از سال 1392 تاکنون بوده است.

مذاکره ایران با آمریکا و هم غرب از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
مذاکره 100 درصد فقط به نفع دلار نجس آمریکا جنایتکار بوده است.
که فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران به طور کامل باید تعطیل شود.
گروسی هم ثابت کرد و نشان داد که نماینده آمریکا، غرب و اسرائیل بوده است.
ایران هم نباید با گروسی همکاری کند.
امکان پیشرفت در مذاکرات وجود ندارد ایران باید مذاکرات عمان و رم را تعطیل کند.
آمریکا، اروپا، آژانس، هر سه نوکر رژیم صهیونیستی هستند.
حمله به کشتی مادلین آدم‌ ربایی و نقض قوانین بین‌ الملل است ولی اما متأسفانه سران بی ادب رژیم صهیونیستی درک نمی کنند، نمی کنند، نمی فهمند و توجه نمی کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
بر سر منافع ملی با هیچ کس شوخی نداریم
انگلیس، فرانسه و آلمان بار دیگر نشان دارند که قابل اعتماد نیستند.
اروپا هیچ گاه به تعهدات خود پایبند نیست.
گروسی لکه ننگ تاریج آژانس انرژی اتمی است.

اقدام اسرائیل جنایتکار وحشیانه است.
حمله رژیم صهیونیستی جنایتکار به ایران با هماهنگی آمریکا جنایتکار انجام شد.
حمله رژیم صهیونیستی جنایتکار به ایران با چراغ سبز دولت وحشی آمریکا جنایتکار صورت گرفت.
رژیم صهیونیستسی جنایتکار بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت منطقه است.
اقدامات اسرائیل جنایتکار تهدیدی برای کل خاورمیانه است.
آمریکا جنایتکار شریک کامل جنایات اسرائیل جنایتکار است.
این جنایت و حشیانه صهیونیست ها جنایتکار بدون پاسخ نخواهد ماند.
تجاوز اسرائیل جنایتکار به ایران تحت حمایت غرب جنایتکار صورت گرفت.

مشکل اصلی ما برخی کشورهای عربی و هم برخی کشورهای به اصطلاح اسلامی بوده است که متأسفانه همه جانبه با آمریکا جنایتکار، اروپا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار همکاری می کنند.

پرونده غرامت ایران از جنگ تحمیلی هشت ساله همچنان باز است ولی اما متأسفانه از سال 1367 تاکنون اقدام موثری برای پیگیری، بررسی و رسیدگی حقوقی جنگ تحمیلی هشت ساله انجام نشده است چرا؟
مذاکره ایران با آمریکا، کشورهای اروپایی و... از سال 1392 تاکنون هیچ ارتباطی و ربطی دفاع به حقوق ملت ایران ندارد.
مذاکره از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
آمریکا فقط زبان زور می فهمد.
اروپا فقط زبان زور می فهمد.

از سال 1394 تاکنون هزینه کردن برای مذاکره و برجام غلط و اشتباه بوده است.
مشکل اصلی ایران با آمریکا و هم اروپا در مذاکره هیچ ارتباطی و ربطی برنامه هسته ای ایران و برجام ندارد چون به خاطر که مشکل اصلی آمریکا و هم اروپا با ایران در سال 1332 آغاز شده است، نه در سال 1392
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۶ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
و این در حالی است که متأسفانه برخی برادران و و هم برخی خواهران مسلمان در کشورهای عربی و هم کشورهای به اصطلاح اسلامی همه جانبه از جنایت های آمریکا و اسرائیل دفاع، حمایت و استقبال می کنند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۲ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
اسرائیل جنایتکار، آمریکا جنایتکار، هر دو در ایران مرتکب جنایت جنگی و جنگی علیه بشریت شده اند و باید دیوان کیفری بین المللی محاکمه شوند.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۲ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
حملات تل آویو به منازل مسکونی، جنایت جنگی و تروریسم دولتی است ولی اما متأسفانه سران وحشی رژیم صهیونیستی جنایتکار درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند و توجه نمی کنند.
آمریکا وانگلیس وفرانسه فقط حر ف میزنند؛ آنان درعمل پشتیبان صهیونیستهاهستند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر صهیونیست ها جنایتکار در فلسطین، سوریه، لبنان، غزه، یمن، ایران، قطر و منطقه خاورمیانه 100 درصد به خاطر همکاری همه جانبه برخی کشورهای عربی و هم به اصطلاح برخی کشورهای اسلامی بوده است.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
تاریخ فراموش نمی‌کند که سازمان‌های بین‌المللی چه زمان‌هایی سکوت کردند
تاریخ فراموش نمی‌کند که سازمان‌های بین‌المللی چه زمانی سکوت کرده و چه زمانی سروصدا به پا کردند.
از رزمندگان مقاومت که علیه استکبار به پا خاستند قدردانی کرده و به آنها می‌گوییم که شما ضربات اساسی به دشمن صهیونیست وارد کردید و این طبیعی است که ضربه‌هایی به شما وارد شود اما همه قدردان مقاومت هستیم چرا که به نمایندگی از جهان اسلام در مقابل جهان کفر ایستاده است.
در هر 18 ثانیه یک بمب به غزه زده می‌شود و رژیم اشغالگر روی همه ظالمان تاریخ را سفید کرده است لازم است اقدام عملی صورت گیرد.
حدود 23 ماه از حوادث غزه می‌گذرد و 65 هزار نفر بی‌گناه در نتیجه جنایات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. سکوت مجامع بین‌المللی از جمله سازمان ملل و شورای امنیت قابل تامل بوده و تاریخ فراموش نمی‌کند که این مجامع در چه جاهایی سکوت کرده و در چه جاهایی سروصدا کردند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۶۴ هزار و ۷۴۶ نفر رسیده است؛ آمریکا جنایتکار، انگلیس جنایتکار، فرانسه جنایتکار و آلمان جنایتکار شریک جرم تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیر انسانی صهیونیست ها جنایتکار در جنگ غزه هستند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در نشست اضطراری وزرای خارجه اسلامی - عربی به دوحه قطر سفر کرده است، هیچ فایده ای، نتیجه ای، سودی و ارزشی برای مردم ایران و کشور ایران ندارد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۷ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
وقتی که عراقچی خیانتکار به طور مستقیم، علنی و آشکار با گروسی، آژانس، آمریکا، سه کشور اروپایی همه جانبه ملاقات، دیدار و همکاری می کند پس دیگر از صهیونیست ها چه انتظار داریم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پیگیری حقوقی ترور شهید سلیمانی و شهید ابومهدی به کجا رسید؟ سرانجام دادگاه رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی چه شد؟
۱۰:۵۳ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
پیگیری حقوقی ترور شهید سلیمانی و شهید ابومهدی به کجا رسید؟ سرانجام دادگاه رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی چه شد؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانیان از سال 1359 تاکنون قربانی تروریست‌های مورد حمایت آمریکایی‌ها هستند
۱۰:۵۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
ایرانیان از سال 1359 تاکنون قربانی تروریست‌های مورد حمایت آمریکایی‌ها هستند
که ایرانیان هم قربانی و هم قهرمان مبارزه با تروریست‌هایی هستند که از سوی آمریکایی‌ها ایجاد و حمایت شده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران گزارش سالانه کشوری تروریسم آمریکا را بدلیل فرافکنی آشکار، بی صداقتی محض و معیارهای دوگانه این رژیم در مبارزه با تروریسم کاملاً مردود و محکوم می داند.
رژیم ایالات متحده آمریکا بعنوان بزرگترین حامی تروریسم دولتی و حامی اصلی رژیم متجاوز و اشغالگر صهیونیستی در جایگاهی نیست که داعیه مقابله با تروریسم و قضاوت در این زمینه را داشته باشد.
ترامپ نیز در مبارزات انتخاباتی صریحا اعتراف کرد که دولتهای قبلی آمریکا داعش و گروههای تروریستی دیگر را بوجود آوردند.
جمهوری اسلامی ایران بعنوان بزرگترین قربانی اقدامات تروریستی که عموما با حمایت مستقیم و غیر مستقیم دولت آمریکا انجام پذیرفت و با بیش از 18 هزار شهیدی که در این راه تقدیم کرده است همواره در خط مقدم مقابله با تروریسم در سطح جهانی و منطقه ای قرار دارد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر صهیونیست ها جنایتکار در فلسطین، سوریه، لبنان، غزه، یمن، ایران، قطر و منطقه خاورمیانه 100 درصد به خاطر همکاری همه جانبه برخی کشورهای عربی و هم به اصطلاح برخی کشورهای اسلامی بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
حمایت از تروریست‌ها و جنایتکاران، بخش تفکیک ناپذیر سیاست خارجی آمریکاست.
رژیم صهیونیستی به عنوان مظهر تروریسم سازمان یافته، گروهک تروریستی منافقین و اعضای شکنجه‌گر و جنایتکار ساواک بعنوان یک سازمان مخوف ضدبشری و فرزند سیا و موساد، همگی تحت حمایت مستقیم و مستمر آمریکا بوده و هستند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر صهیونیست ها جنایتکار در فلسطین، سوریه، لبنان، غزه، یمن، ایران، قطر و منطقه خاورمیانه 100 درصد به خاطر همکاری همه جانبه برخی کشورهای عربی و هم به اصطلاح برخی کشورهای اسلامی بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
حمله وحشیانه اسرائیل جنایتکار به دوحه، تروریسم و نقض قوانین بین المللی بود ولی اما متأسفانه جنایتکاران جنگی در اسرائیل و هم در آمریکا درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند و توجه نمی کنند.
۰
۰
پاسخ دادن
۱۲
هدیه دولت به مادران؛ واریز ماهانه ۲ میلیون تومان به «کارت امید مادر» از ۱۴۰۵
پیام تبریک رهبری انقلاب به تیم ملی کشتی آزاد
دیدار لاریجانی با بن سلمان و وزیر دفاع سعودی
فضائلی: سخنگوی رهبر انقلاب نیستم
تجاوزگری رژیم صهیونیستی برای همه کشور‌ها به حقیقتی مسلم تبدیل شده است
پزشکیان: مسلمانان اختلاف را کنار بگذارند، چون عامل ناامنی، اسرائیل است
رئیس سازمان انرژی اتمی: سفر به وین با دستاورد‌های مهم به پایان رسید
نجفی: کشور‌ها برای عدم حمایت از قطعنامه ایران در آژانس تحت فشار سیاسی قرار گرفته‌اند
تجلیل قالیباف از دانش‌آموزان نخبه
عراقچی: ایران قربانی یکجانبه‌گرایی و ماجراجویی‌های خطرناک آمریکا است
آخرین اخبار
وزارت خارجه: سیاست‌های آمریکا در قبال ایران مداخله‌جویانه و مزورانه است
رئیس سازمان انرژی اتمی: سفر به وین با دستاورد‌های مهم به پایان رسید
قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان نمادی از همبستگی و تلاش جمعی است
دیدار لاریجانی با بن سلمان و وزیر دفاع سعودی
پیام تبریک رهبری انقلاب به تیم ملی کشتی آزاد
پیام تبریک فرمانده کل ارتش به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد
تعیین سرنوشت منطقه با اراده منطقه‌ای، نقطه اشتراک نظر تهران و باکو است
هدیه دولت به مادران؛ واریز ماهانه ۲ میلیون تومان به «کارت امید مادر» از ۱۴۰۵
قالیباف: توجه به تفکر سیستمی و حکمرانی داده‌محور نیاز امروز کشور است
عارف: بازارچه‌های مرزی ایران و پاکستان فعال شوند
دولت مصمم است اقداماتی تحول‌آفرین در نظام سلامت انجام دهد
تجلیل قالیباف از دانش‌آموزان نخبه
فضائلی: سخنگوی رهبر انقلاب نیستم
نگاهداری: استعداد‌های درخشان باید درگیر حکمرانی شوند
پزشکیان: مسلمانان اختلاف را کنار بگذارند، چون عامل ناامنی، اسرائیل است
تخصیص ۴۰ میلیون دلار برای حل مشکل کاغذ مطبوعات و نشر به تصویب رسید
نجفی: کشور‌ها برای عدم حمایت از قطعنامه ایران در آژانس تحت فشار سیاسی قرار گرفته‌اند
دیدار سفیر جدید ایران در ساحل عاج با عراقچی
دولت چهاردهم حتی در سخت‌ترین شرایط هم
عارف: موفقیت کشتی‌گیران کشورمان نمادی از همبستگی و تلاش جمعی است
عراقچی: ایران قربانی یکجانبه‌گرایی و ماجراجویی‌های خطرناک آمریکا است
تجاوزگری رژیم صهیونیستی برای همه کشور‌ها به حقیقتی مسلم تبدیل شده است
۳ دستور عارف برای حل مشکلات اهالی هنر و رسانه
تلاش وزارت رفاه برای ارائه خدمات بهتر به مردم، خانواده بزرگ تامین اجتماعی و کارگران
لاریجانی به عربستان سفر کرد
مراکز درمانی ساخته شده با حق بیمه مردم، باید بالاترین سطح بهره‌وری را داشته باشند
باید به فلسفه حقوق محیط زیست توجه شود‌
اقامه دعوا علیه آمریکا و رژیم اسرائیل در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری می‌شود
مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه حمایت از ایرانیان را مغایر سیاست‌های کلی قانونگذاری دانست
عراقچی: باید از گرفتار شدن در بلندپروازی‌های غیرواقع بینانه پرهیز کنیم