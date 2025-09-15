نماینده مجلس گفت: هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید و ایجاد فرصت برابر برای محرومان با وام اشتغال است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - یکی از مهم‌ترین وام‌های حوزه تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید و تحقق شعار سال، وام اشتغال در قانون بودجه ۱۴۰۴ است.

پور کبگانی نماینده  مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت:وام اشتغال علاوه بر اینکه موجب هدایت منابع بانکی به سمت تولید خواهد شد و از منظر اقتصادی هدف‌گذاری مثبتی در زمینه اشتغال‌زایی دارد؛ ارزش‌های اجتماعی بالایی نیز در شکستن چرخه فقر و ایجاد امید در محرومین دارد. مسبب تاخیر در پرداخت وام اشتغال، بانک مرکزی در زمینه تعیین سهم نهادهای مختلف غیردولتی هستند.

وی ادامه داد: این تسهیلات به صورت مستقیم منجر به رشد اشتغال‌زایی، تقویت تولید با محوریت ایجاد شغل پایدار برای محرومین و درآمدزایی برای مددجویان با ایجاد اشتغال در زمینه‌های موردنیاز کشور خواهد شد و به این ترتیب از اهمیت بالایی برخوردار است‌.

پورکبگانی گفت: اعطای وام اشتغال از اهمیت اساسی در کشور برخوردار است و باید زمینه‌های لازم برای اجرای قوانین به وجود بیاید. اگر نتوانیم مشکل اشتغال را حل کنیم، مشکلات اجتماعی و فرهنگی دیگر نیز حل و فصل نمی‌شوند.

وی ادامه داد: رونق بخشیدن به تولید در گروی ایجاد اشتغال است. کسب و کارهای جدید در صورتی رونق می‌گیرند که قوانین موجود در زمینه پرداخت وام اشتغال عملیاتی شوند.

این نماینده مجلس بیان کرد: در شرایط فعلی که منابع مالی محدود است باید نسبت به اختصاص اعتبارات بانکی حساس باشیم. نیازمند سوق دادن تسهیلات به بخش‌های مولد هستیم. وام اشتغال می‌تواند در همین راستا مدنظر قرار بگیرد. وام اشتغال علاوه بر اینکه موجب هدایت منابع بانکی به سمت تولید خواهد شد و از منظر اقتصادی هدف‌گذاری مثبتی در زمینه اشتغال‌زایی برای محرومین دارد؛ ارزش‌های اجتماعی بالایی نیز در شکستن چرخه فقر و ایجاد امید در اقشار محروم دارد.

پورکبگانی گفت: حل مشکل اشتغال جوانان می‌تواند زیربنای حل و فصل بسیاری از دیگر مشکلات آن‌ها باشد. وقتی فرد کاری برای خودش ایجاد کند، زمینه برای ازدواج و فرزندآوری نیز مهیا می‌شود. از طرف دیگر، اشتغال‌زایی جلوی بسیاری از بزهکاری‌ها را می‌گیرد.

وی ادامه داد: حاکمیت وظیفه دارد به حل و فصل مشکلات مردم بپردازد. به ویژه در شرایط خاص که مردم با مشکلات جدی در حوزه اشتغال و کسب درآمد روبرو هستند، این وظیفه دولت به صورت جدی‌تری مطرح می‌شود.

این نماینده مجلس تأکید کرد: اعطای وام به مددجویان نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و روستاییان و اقشار ضعیف می‌تواند در کاهش فقر موثر باشد. اجرای دقیق این سیاست‌ها باید در دستور کار باشد.

پورکبگانی گفت: به منظور ایجاد شرایط برای اعطای وام اشتغال باید مسائلی را مدنظر داشته باشیم. اولین موضوع این است که بانک‌ها باید تقویت شوند.

وی ادامه داد:برخی روسای بانک‌ها تمایل دارند اقدامات خوبی در راستای اشتغال‌آفرینی انجام دهند، اما دست‌شان خالی است و بانک مرکزی باید اولا سهم هر نهاد را در زمینه پرداخت وام اشتغال مشخص کند و بعد به شبکه بانکی ابلاغ کند و مسبب تاخیر در پرداخت وام اشتغال، بانک مرکزی و دولت در زمینه تعیین سهم نهادهای مختلف غیردولتی در راستای واسطه‌گری این وام هستند نه بانک‌ها و بعد از ابلاغ وام اشتغال پرداخت خواهد شد. 

 

