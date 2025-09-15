معاون وزیر جهاد گفت: پس از تحقیقات زیاد در ارتباط با جایگزینی نهاده‌های دامی، سورگوم گزینه مناسبی برای جایگزینی با کشت ذرت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجید انجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: تحقیقات زیادی در ارتباط با کشت جایگزین نهاده های دامی انجام شد، کشت جایگزینی که اکنون در اقلیم های مختلف قابلیت توسعه دارد و از طرفی عملکرد بالا و کیفیت بهتری دارد.

به گفته وی، در حال حاضر سورگوم کشت جایگزین مناسب ذرت است که به شکل علوفه ای و دانه ای کشت می شود و عملکرد آن تا ۲ برابر ذرت می تواند باشد.

در ادامه فرامک عزیز کریمی مدیرکل دفتر تولید حبوبات وزارت جهاد گفت: در خصوص ذرت علوفه ای تا ۱۸ میلیون تن و ۲۵ درصد خوداتکایی معادل ۲.۶ میلیون تن ذرت دانه ای و جایگزین ها در برنامه هدفگذاری شده است.

گفتنی است طبق برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی  با کشت ۱۳۰ هزارهکتار سورگوم به جای ذرت تا ۲۵ درصد در تامین نهاده های دامی و ۱۵ درصد آب کشاورزی صرفه جویی می شود.

