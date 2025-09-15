نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس می‌گوید مدارس حق ندارند برای ثبت‌نام دانش‌‌آموزان پول دریافت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سید محمد مولوی نایب‌رئیس دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره پول گرفتن مدارس برای ثبت‌نام دانش‌آموزان گفت: پول گرفتن مدارس داستان تکراری هر سال است. بحث مشارکت در آموزش و پرورش به‌ویژه در مدارس، هم می‌تواند به کیفیت‌بخشی برنامه‌ها کمک کند و هم می‌تواند یک همگرایی به‌وجود آورد.

نماینده مردم آبادان در مجلس اظهار کرد: متأسفانه وزارت آموزش و پرورش البته نمی‌گویم به‌تنهایی، اما واحدهای آموزشی بعضاً کل مشارکت را در مشارکت مالی دیده‌اند که آن را هم در بدموقعی دیده‌اند.

این نماینده مجلس بیان کرد: انجمن اولیا، شورای مدرسه و شورای معلمان این واژه مشارکت را در طول سال برای خانواده‌ها تعریف کنند مثل مشارکت در برنامه‌ریزی، مشارکت در اجرا، مشارکت در تصمیم‌گیری و یکی از آنها مشارکت ریالی و به قول معروف پولی است که در آن موقع دیگر به این گستردگی شاهد ناراحتی در مدارس نخواهیم بود که متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد ضمن اینکه درخصوص مدارس دولتی، وزارت آموزش و وپرورش باید پاسخگو باشد. 

مولوی گفت: سهم مدارس دولتی در کنکور زیر ۱۰ درصد است که آن هم مدارس نمونه دولتی هستند یعنی اینکه وزارت آموزش و پرورش در ارتباط با مدارس دولتی در حداقل پرداخت سرانه هم تعلل می‌کند و مدیر مدرسه هم می‌خواهد مدرسه را بچرخاند که این یک تعارض است چون بازگشایی مدرسه یک دستورالعملی تحت عنوان پروژه مهر دارد و پروژه، اعتبار لازمش را می‌خواهد لذا اینکه شما از مدیر مدرسه بازگشایی را بخواهید طی آن باید کلاس‌ها تمیز و نظافت کرده باشند، امکانات فراهم شده باشد و شاداب‌سازی اتفاق افتاده باشد، اما وقتی سرانه و کمک‌سرانه را ندهید اتفاقات خوبی در مدارس نمی‌افتد به همین دلیل به نظر من بخشی از این ناراحتی‌ها بابت این است که وزارت آموزش و پرورش به وظایفش در قبال مدارس به‌خوبی عمل نمی‌کند.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تصریح کرد: پول گرفتن مدارس یک داستان تکراری شده و از گذشته تا الان همین بوده و در نهایت می‌خواهند با یکی الی دو مدیر برخورد کنند. آموزش و پرورش سند دارد و براساس سند تحول باید کار کند. الان مدارس دولتی به‌غیر از مدارس غیردولتی، در حال له شدن هستند و این با عدالت آموزشی خیلی فاصله دارد.

این نماینده مجلس اظهار کرد: الان در نزدیکی خانه خودم، یک دوستی که پزشک است آمده در محله خودشان ثبت‌نام کند که هزار داستان مثل آزمون و مصاحبه دارند؛ نمی‌دانم وزارت آموزش و پرورش این تشکیلات را چطوری تعریف کرده که الان خانواده‌ها باید متضرر شوند.

نماینده مردم آبادان در مجلس با بیان اینکه مدارس حق ندارند برای ثبت‌نام دانش‌آموزان گرفتن پول را اجباری کنند، اظهار کرد: انتظار ما از وزارت آموزش و پرورش این است که یک برنامه‌ریزی اساسی انجام دهد وگرنه این داستان شبیه همان داستان بین تعطیلی است چون وقتی در تقویم بین تعطیلی می‌افتد، وزیر آموزش و پرورش می‌گوید که تعطیل نیست که یعنی تعطیل است و این پول نگرفتن هم حکایت بین تعطیلی است.

 

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی:
باید ۴۰۰ سرور جدید به شبکه شاد اضافه شود/ تعداد کلاس‌ها برای ۱۷ میلیون دانش‌آموز کافی نیست
ورود کمیسیون اصل نود به شهریه‌های غیرمجاز مدارس غیر دولتی
دکتر نگاهداری:
مشارکت و آموزش ۶۵۰۰ نفر از دانش آموزان سمپادی برای حل مسائل کشور، وارد ایستگاه آخر شد
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۲ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
مدارس رو خودتون پولی کردید سرانه که نمیدید دروغ هم میگید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی اصغر چاوش
۱۴:۵۵ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
چرا اینقدر دروغ میگوید همین امروز در مشهد دخترم که کلاس 10ثبت نامش کردم مبلغ 7میلیون گرفتن بعد باوقاحت تمام جهت کمک به مدرسه هم 1تومان گرفتن.. البته مدرسه دولتی بود.. باتشکر از مسعولین دورغ گوی اموزش و پرورش
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
۲۹۰۰از من برای بچه کلاس اولم گرفتن
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۱۲:۱۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
حق دارن یا ندارن رو وللش میگیرن خوبم میگیرن تو روز روشن علنا هم میگیرن اینهم یکی از دستاوردهای وزارت آموزش و پرورش که ذیبنده جامعه اسلامی نیست
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۷ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
اما برای افغانی‌ها مجانی هست
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
میگیرن خوبم میگیرن پسر خواهر من میره کلاس هفتم هنوز ثبت نام نشده بهش گفتن اول ده میلیون پول میگیریم بعد اسمش مینویسیم،هنوز نه ثبت نامی ،نه کتابی و نه فرمی ،شماها فقط غلط اضافه میکنید و هیچکاری نمی‌کنید، اگر راست میگید فقط حرف مفت نزنید پیگیری هم بکنید ،خونتون خراب بشه که مردم رو دیوونه کردین ،
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۳ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
آقای مولوی از شما دیگه بعیده .آخه این چه حرفیه کاکا .حالا این چی بود دستوره به آموز و پرورش یا خبر رسانی به مردم
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۵ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
اگر این شعارها ندید چی دارین .
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
هیچ غلطی که نمی‌تونید بکنید فقط کاش لال می شدید و یه چیزی که اسمش رو نمیشه آورد نمی‌خوردند
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
اگر راست میگی ناظر بزار زمان ثبت نام ...
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
چقدر حرف مفت بابا دنیا پیشرفت کرده اینا به فکر هستند چطور میشه سر مردم گول زد...
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۸ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
بعد از ۴۵ سال یه روز مواظب باش مرغ گرون نشه روز بعد آقا برنج رو مهار کنید . پول میگیرن مدرسه ها؟ نه نباید بگیرن کار زشتیه. مدرسه کم داریم. اقا نون رو گرون نکنید. نه باید گرون بشه. برق پاییز هم ناترازی داره. اقا خودرو بی کیفیته. نه چینی میاریم.پهنای باند پایین هست سایت اداری مختل میشه با ترافیک. نه درست میشه.اقا بیایین پای کار.
مسکن گرون نشه. این حال و روز و دغدغه های دولت و ملت. کجا داریم میریم
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
کیفیت افتضاح آموزش و پرورش در عمده مدارس دولتی بعلاوه دریافت پول مساوی است با قوز بالا قوز
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۸ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
د میگیرند دارن میگیرن یکی دوملیون
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۸ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
پاسخگوی اصلی مجلس است که نماینده مردم هستند و نقش نظارتی دارند اما ...
۰
۶
پاسخ دادن
