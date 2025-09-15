باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سید محمد مولوی نایبرئیس دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره پول گرفتن مدارس برای ثبتنام دانشآموزان گفت: پول گرفتن مدارس داستان تکراری هر سال است. بحث مشارکت در آموزش و پرورش بهویژه در مدارس، هم میتواند به کیفیتبخشی برنامهها کمک کند و هم میتواند یک همگرایی بهوجود آورد.
نماینده مردم آبادان در مجلس اظهار کرد: متأسفانه وزارت آموزش و پرورش البته نمیگویم بهتنهایی، اما واحدهای آموزشی بعضاً کل مشارکت را در مشارکت مالی دیدهاند که آن را هم در بدموقعی دیدهاند.
این نماینده مجلس بیان کرد: انجمن اولیا، شورای مدرسه و شورای معلمان این واژه مشارکت را در طول سال برای خانوادهها تعریف کنند مثل مشارکت در برنامهریزی، مشارکت در اجرا، مشارکت در تصمیمگیری و یکی از آنها مشارکت ریالی و به قول معروف پولی است که در آن موقع دیگر به این گستردگی شاهد ناراحتی در مدارس نخواهیم بود که متأسفانه این اتفاق نمیافتد ضمن اینکه درخصوص مدارس دولتی، وزارت آموزش و وپرورش باید پاسخگو باشد.
مولوی گفت: سهم مدارس دولتی در کنکور زیر ۱۰ درصد است که آن هم مدارس نمونه دولتی هستند یعنی اینکه وزارت آموزش و پرورش در ارتباط با مدارس دولتی در حداقل پرداخت سرانه هم تعلل میکند و مدیر مدرسه هم میخواهد مدرسه را بچرخاند که این یک تعارض است چون بازگشایی مدرسه یک دستورالعملی تحت عنوان پروژه مهر دارد و پروژه، اعتبار لازمش را میخواهد لذا اینکه شما از مدیر مدرسه بازگشایی را بخواهید طی آن باید کلاسها تمیز و نظافت کرده باشند، امکانات فراهم شده باشد و شادابسازی اتفاق افتاده باشد، اما وقتی سرانه و کمکسرانه را ندهید اتفاقات خوبی در مدارس نمیافتد به همین دلیل به نظر من بخشی از این ناراحتیها بابت این است که وزارت آموزش و پرورش به وظایفش در قبال مدارس بهخوبی عمل نمیکند.
نایبرئیس دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تصریح کرد: پول گرفتن مدارس یک داستان تکراری شده و از گذشته تا الان همین بوده و در نهایت میخواهند با یکی الی دو مدیر برخورد کنند. آموزش و پرورش سند دارد و براساس سند تحول باید کار کند. الان مدارس دولتی بهغیر از مدارس غیردولتی، در حال له شدن هستند و این با عدالت آموزشی خیلی فاصله دارد.
این نماینده مجلس اظهار کرد: الان در نزدیکی خانه خودم، یک دوستی که پزشک است آمده در محله خودشان ثبتنام کند که هزار داستان مثل آزمون و مصاحبه دارند؛ نمیدانم وزارت آموزش و پرورش این تشکیلات را چطوری تعریف کرده که الان خانوادهها باید متضرر شوند.
نماینده مردم آبادان در مجلس با بیان اینکه مدارس حق ندارند برای ثبتنام دانشآموزان گرفتن پول را اجباری کنند، اظهار کرد: انتظار ما از وزارت آموزش و پرورش این است که یک برنامهریزی اساسی انجام دهد وگرنه این داستان شبیه همان داستان بین تعطیلی است چون وقتی در تقویم بین تعطیلی میافتد، وزیر آموزش و پرورش میگوید که تعطیل نیست که یعنی تعطیل است و این پول نگرفتن هم حکایت بین تعطیلی است.