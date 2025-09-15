باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
کشورهایی که رقیب ایران در بخش گردشگری سلامت هستند + فیلم

شورای راهبردی گردشگری سلامت در خصوص گردشگری سلامت توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیاکو عباسی، دبیر شورای راهبردی گردشگری سلامت با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد گردشگری سلامت نکاتی بیان کرد.

 

 
 

 

Iran (Islamic Republic of)
ارسلان
۱۰:۵۶ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
گردشگری سلامت....خخخخخ جوکی بیش نیست! به صنعت مملکت برسید کسی با چهارتا دکتر درب و داغون چیزی کاسبی نکرده!! صنعت نباشه هیچی دوزار ارزش نداره
۰
۰
پاسخ دادن