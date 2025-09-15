مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران گفت: تاکنون ۶ جایگاه سوخت کوچک‌مقیاس راه‌اندازی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- مجتبی اقوامی‌پناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به احداث جایگاه‌های سوخت کوچک‌مقیاس در پایتخت اظهارکرد: از تمام مناطق خواسته شده زمین‌هایی به مساحت حدود ۴۵۰ مترمربع مطابق استاندارد‌های شرکت پالایش فرآورده‌های نفتی معرفی کنند.

وی افزود: ما آمادگی داریم بلافاصله فراخوان را منتشر و پیمانکاران را انتخاب کنیم. نهایت ظرف دو تا سه ماه از ۱۴ دستگاه باید استعلام‌ها را جواب بگیرند و پس از آن کار آغاز شود. ما آمادگی داریم تا پایان سال هر تعدادی که مناطق به ما اعلام کنند، جایگاه سوخت کوچک‌مقیاس در شهر ایجاد کنیم.

اقوامی‌پناه در ادامه به مشکل کمبود عرضه بنزین در تهران اشاره کرد و گفت: در تهران به دلیل کمبود عرضه بنزین، مردم ناچارند پیمایش بیشتری برای دریافت سوخت داشته باشند. در اصفهان هر نازل پمپ بنزین روزانه حدود ۵ هزار لیتر بنزین عرضه می‌کند، اما این رقم در تهران به ۹ هزار لیتر می‌رسد. این مسئله باعث فشار روانی، افزایش آلودگی و هدررفت یارانه بنزینی می‌شود.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران تأکید کرد: شهرداری تهران با همکاری دولت به دنبال مدیریت این مسئله است و به محض تخصیص زمین، کار ساخت جایگاه‌های سوخت کوچک‌مقیاس را آغاز خواهیم کرد.

وی ادامه داد: تاکنون شش جایگاه سوخت کوچک‌مقیاس در مناطق مختلف شهر تهران افتتاح شده است که شامل دادمان در منطقه ۲، الغدیر در منطقه ۱۸، راهبر در منطقه ۲۰، والفجر در منطقه ۶، بوعلی در منطقه ۱۵ و فهیم‌آباد در منطقه ۱۶ می‌شود. همچنین چند جایگاه دیگر از جمله در منطقه ۱۴ تا یک ماه آینده به بهره‌برداری خواهند رسید. برخی مناطق مانند منطقه ۱۵ دو زمین و منطقه ۴ یک زمین برای این منظور معرفی کرده‌اند و مناطق دیگر نیز به تدریج زمین‌های مناسب را معرفی می‌کنند.

اقوامی‌پناه اظهار داشت: شرکت ساماندهی آمادگی دارد پس از تخصیص زمین توسط مناطق و دستگاه‌های مرتبط شهرداری، پیمانکار را انتخاب کند تا پروژه‌ها به صورت ساخت، بهره‌برداری و تحویل (BOT) اجرا شود.

برچسب ها: جایگاه سوخت ، شهرداری تهران
خبرهای مرتبط
شهرداری تهران با اجرای پویش «سلام به آینده» به استقبال مهر رفت
جولان دستفروشان در مترو تهران/ ۲۰ هزار دستفروش ساماندهی می‌شوند
از نخستین جایگاه سوخت کوچک مقیاس در منطقه ۱۸ پایتخت رونمایی شد
آغاز عملیات اجرایی اولین جایگاه سوخت ۳ منظوره در جنوب پایتخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یک حبّ قرص زندگی‌ام را تباه کرد
پیشنهاد شومی که از زندانی قاتل ساخت
احتمال اجرای کامل دستورالعمل عفو معیاری ۱۴۰۴ تا پایان هفته
کشف بیش از ۱۱ تن مواد مخدر با هوشیاری مرزبانان
میدری: شرکت‌های بزرگ صنعتی آماده ساخت مسکن کارگری هستند
استاندار تهران: برنامه‌ای جامع و مرحله‌به‌مرحله برای تأمین پایدار برق تهران تدوین شود
زنگ آغاز مهر در منطقه ۸ با یاد شهید دانش‌آموز جنگ ۱۲ روزه، آرمین باکویی
بهزیستی کشور به برگزیدگان منتخب جشنواره «همام» وام قرض الحسنه اشتغال اعطا می‌کند
ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در بزرگراه ها و معابر تهران
اعمال قانون ۴ هزار وسیله نقلیه به علت عدم رعایت مقررات حمل بار
آخرین اخبار
مراحل صدور سند مالکیت برای ساختمان‌های فاقد سند رسمی
اعتراض به جرایم رانندگی غیرحضوری شد
۳ جایگاه سوخت کوچک‌مقیاس در دست احداث است
بهزیستی کشور به برگزیدگان منتخب جشنواره «همام» وام قرض الحسنه اشتغال اعطا می‌کند
اعمال قانون ۴ هزار وسیله نقلیه به علت عدم رعایت مقررات حمل بار
ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در بزرگراه ها و معابر تهران
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
کشف بیش از ۱۱ تن مواد مخدر با هوشیاری مرزبانان
زنگ آغاز مهر در منطقه ۸ با یاد شهید دانش‌آموز جنگ ۱۲ روزه، آرمین باکویی
پیشنهاد شومی که از زندانی قاتل ساخت
یک حبّ قرص زندگی‌ام را تباه کرد
میدری: شرکت‌های بزرگ صنعتی آماده ساخت مسکن کارگری هستند
استاندار تهران: برنامه‌ای جامع و مرحله‌به‌مرحله برای تأمین پایدار برق تهران تدوین شود
احتمال اجرای کامل دستورالعمل عفو معیاری ۱۴۰۴ تا پایان هفته
تامین اعتبارات لازم برای هوشمندسازی مناطق حفاظت شده با دستور رئیس‌جمهور 
لزوم آموزش تاب‌آوری به فرزندان + فیلم
شناسایی ۶۶۰ سایت متخلف اقتصادی توسط پلیس
در ایجاد انحصار زور دولت و حکومت از بخش خصوصی بیشتر است
مانعی به نام مهریه سنگین، سر راه زوج‌های جوان + فیلم
لزوم همکاری پلیس و دادستانی برای نظارت بر مجرمین سابقه‌دار
پدر تهرانی پسرش را با ضربات چکش در خواب به قتل رساند
افزایش ۳۰ درصدی ترافیک تهران در هفته اول مهر
محدودیت ترافیکی در آزادراه تهران-شمال از ساعت ۱۵:۳۰ امروز
دادگاه‌های تالی علل نقض آرا را به صورت مستدل بیان کنند
دستگیری ۲ کلاهبردار شبکه هرمی با ۱۸ میلیارد تومان کلاهبرداری
طرح مسکن کارگری با حضور رئیس‌جمهور رونمایی می‌شود
دستگیری قاتل متواری پس از ۱۴ سال فرار در تهران
کیفرخواست پرونده قتل محیط بان پارک ملی گلستان صادر شد
انتقال اشجار به پادگان نیروی زمینی سپاه/ خشک‌شدن درختان نتیجه اهمال پادگان است
اهدای ۱۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران