باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که کشورهای منطقه تنها با درگیری فلسطین و رژیم تروریستی اسرائیل مواجه نیستند، بلکه با سیاستهای توسعهطلبانه این رژیم تروریستی نیز روبهرو هستند.
این اظهارات در مصاحبهای اختصاصی با شبکه الجزیره قطر، پس از شرکت او در نشست مقدماتی وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه کشورهای عربی در دوحه مطرح شد.
فیدان ضمن آرزوی سلامتی برای مردم قطر پس از حمله هوایی روز سهشنبه رژیم تروریستی اسرائیل به مقر رهبری جنبش حماس در دوحه، تاکید کرد که ترکیه همواره در کنار قطر ایستاده و روابطی ریشهدار و ناگسستنی میان آنها وجود دارد. او همچنین به روابط دوستانه قوی میان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر اشاره کرد.
وزیر خارجه ترکیه افزود: «ما مثل گذشته، در روزهای سخت در کنار قطر هستیم و یه با شدیدترین لحن، تجاوز اخیر اسرائیل به دوحه را محکوم کرده است.» او گفت پس از این حمله، با برادران قطری خود گفتوگوهایی انجام دادهاند تا بر حمایت ترکیه از تمام اقدامات لازم در سطح منطقهای و بینالمللی تاکید کنند.
فیدان در این زمینه توضیح داد که دیگر مسئله فقط به درگیری فلسطین و رژیم تروریستی اسرائیل، یا تمایل این رژیم تروریستی به اشغال اراضی فلسطینی یا ادامه جنگ نسلکشی در نوار غزه محدود نمیشود. او روشن کرد که مشکل دیگری نیز وجود دارد و آن تلاش رژیم تروریستی اسرائیل برای سیاستهای توسعهطلبانه در منطقه است.
وزیر خارجه ترکیه خاطرنشان کرد که کشورهای عربی و اسلامی در نشست دوحه که روز دوشنبه برگزار میشود، این مشکل و راههای تحریک جامعه بینالمللی برای مقابله با آن را بررسی خواهند کرد.
او تأکید کرد که بزرگترین مشکل کنونی در منطقه، توسعهطلبی اسرائیل است که به گفته او دو دلیل پشت آن وجود دارد: ۱. گسترش اراضی برای ایجاد اسرائیل بزرگ و ۲. ضعیف و تجزیه کردن کشورهای منطقه.
فیدان اشاره کرد که این سیاستهای توسعهطلبانه به طور خاص کشورهای همسایه رژیم تروریستی اسرائیل، به ویژه سوریه، و همچنین لبنان، اردن و مصر را در بر میگیرد.
