باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) روز یکشنبه اعلام کرد که پس از باران‌های شدید و جاری شدن سیل در منطقه‌ام القری در ایالت الجزیره در مرکز سودان، بیش از ۴۲۰۰ نفر آواره و ۵۵۰ خانه ویران شده است.

این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که سیل روز جمعه روستای Major ۶ در شرق الجزیره را درنوردید و ۸۵۰ خانواده - حدود ۴۲۵۰ نفر - را مجبور به فرار از خانه‌هایشان کرد.

این سازمان افزود، تیم‌های میدانی از تخریب ۵۵۰ خانه خبر دادند و خانواده‌های آواره در مناطق باز اطراف پناه گرفته‌اند.

سودان معمولاً بین ماه‌های ژوئن و اکتبر باران‌های فصلی شدیدی را تجربه می‌کند که باعث سیل‌های گسترده می‌شود.

این فجایع طبیعی در حالی رخ داده است که جنگ داخلی بین ارتش و نیرو‌های پشتیبانی سریع شبه‌نظامی (RSF) از آوریل ۲۰۲۳ در سودان ادامه دارد. این درگیری ده‌ها هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است.

منبع: آناتولی