هیات کره شمالی در سازمان ملل با رد کامل درخواست‌های آمریکا برای خلع سلاح هسته‌ای، اعلام کرد که وضعیت هسته‌ای این کشور غیرقابل بازگشت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - هیات نمایندگی کره شمالی در سازمان ملل متحد اعلام کرد که وضعیت هسته‌ای این کشور غیرقابل بازگشت است و درخواست‌ها برای خلع سلاح هسته‌ای آن را بازمانده‌ای از گذشته دانست.

خبرگزاری رسمی کره شمالی به نقل از این هیات گزارش داد که  جایگاه جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی) به عنوان یک کشور دارای سلاح هسته‌ای که در قانون اساسی و عالی کشور تثبیت شده، به امری غیرقابل بازگشت تبدیل شده است. 

در ادامه این بیانیه آمده است: تقویت بازدارندگی هسته‌ای برای دفاع از خود، بهترین گزینه برای جلوگیری از جنگ هسته‌ای در شبه جزیره کره است. ما وضعیت خود را به عنوان یک قدرت هسته‌ای را غیرقابل بازگشت اعلام می‌کنیم و هرگونه تلاش برای انکار آن را رد خواهیم کرد».

در این بیانیه همچنین به «آمادگی کامل برای پاسخ قاطع» به هرگونه اقدام تحریک‌آمیز اشاره و تاکید شده که کره شمالی هرگز تسلیحات هسته‌ای خود را رها نخواهد کرد، مگر اینکه تهدیدهای خارجی برداشته شود.

این هیات درخواست‌های آمریکا برای خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی را  عملی تحریک‌آمیز و مداخله در امور داخلی  کشور توصیف کرد. پیونگ‌یانگ تاکید کرد که داشتن سلاح هسته‌ای یک انتخاب ضروری  برای حفاظت از خود در برابر تهدید‌های هسته‌ای آمریکا است.

منبع: آر تی

برچسب ها: سلاح هسته ای ، کره شمالی ، تهدید آمریکا
خبرهای مرتبط
کره شمالی رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی را محکوم کرد
کره شمالی: هیچ کس نمی‌تواند امنیت ما را به خطر بیندازد
کره شمالی زرادخانه هسته‌ای خود را تقویت می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۶ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
حالا ما بریم مذاکره واقعا این مذاکره مثل اینکه طرف هی بهت زور بگه شما هی چشم بگی این همه شهید بمباران بازم مذاکره واقعا این عزته تهش شد هزار ان برابر تحریم تجاوز به خاک کشور شهادت دانشمندان سرداران و مردم ما، داشتن سلاح هسته‌ای مانع حمله دشمن هست نه خود حقیر شمردن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۸ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
کار درستو کره انجام میده
۰
۲
پاسخ دادن
برخورد کشتی‌های چینی و فیلیپینی در دریای چین جنوبی
هشدار رژیم صهیونیستی برای تخلیه الحدیده یمن
آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
از صبرا و شتیلا تا غزه: خاورمیانه گرفتار در چرخه خشونت قاتلان مصون غربی
آغاز جاسوس‌زدایی هواپیمای هدیه شده قطر به ترامپ
اردوغان: از نظر ایدئولوژیک، نتانیاهو مانند یکی از بستگان هیتلر است
ترامپ: زلنسکی در نهایت باید به توافقی با روسیه برسد
نتانیاهو با ترامپ دیدار می‌کند
سواستفاده مکرون از رسمیت شناختن فلسطین برای انتخابات
ایران و هند به رزمایش نظامی زاپاد روسیه و بلاروس پیوستند
آخرین اخبار
اولین بسته‌های کمک تسلیحاتی دولت ترامپ برای اوکراین تأیید شد
حمله موشکی و پهپادی یمن به اهداف حساس در سرزمین‌های اشغالی
نتانیاهو با ترامپ دیدار می‌کند
گوترش: اسرائیل به مذاکره جدی برای آتش‌بس در غزه علاقه‌ای ندارد
ایران و هند به رزمایش نظامی زاپاد روسیه و بلاروس پیوستند
حمله موشکی یمن به اراضی اشغالی
اتحادیه اروپا ممنوعیت کامل ورود گردشگران روسی را بررسی می‌کند
بلژیک از تمام تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه اسرائیل حمایت می‌کند
آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
اسرائیل با ۱۲ حمله هوایی بندر الحدیده را هدف قرار داد
ترامپ: زلنسکی در نهایت باید به توافقی با روسیه برسد
لهستان: بیش از ۶۰ هزار نیرو در رزمایش نظامی «مدافع آهنین» شرکت می‌کنند
سفیر روسیه در دانمارک در پی حادثه پهپاد‌ها احضار شد
پارلمان اروپا در مورد دو طرح عدم اعتماد به رئیس کمیسیون رأی‌گیری می‌کند
هشدار رژیم صهیونیستی برای تخلیه الحدیده یمن
تاکید امیر قطر بر روابط راهبردی با آمریکا در دیدار با روبیو
سواستفاده مکرون از رسمیت شناختن فلسطین برای انتخابات
اردوغان: از نظر ایدئولوژیک، نتانیاهو مانند یکی از بستگان هیتلر است
اسرائیل اعتراف کرد: ۸۵۰ هدف در غزه را بمباران کرده‌است
مادورو: ونزوئلا آماده مبارزه مسلحانه است
آغاز جاسوس‌زدایی هواپیمای هدیه شده قطر به ترامپ
کمیسیون اروپا: اقداماتی علیه اسرائیل اتخاذ خواهیم کرد
روبیو در سفر به تل آویو به تونل‌های زیر مسجد الاقصی رفت
از صبرا و شتیلا تا غزه: خاورمیانه گرفتار در چرخه خشونت قاتلان مصون غربی
برخورد کشتی‌های چینی و فیلیپینی در دریای چین جنوبی
بسته نوزدهم تحریم‌های اروپا علیه روسیه به تعویق می‌افتد
سفر رسمی رئیس امارات به جمهوری آذربایجان
بیش از ۶۰ شهید در نوار غزه ظرف چند ساعت
ارائه آخرین گزارش اوتنبایوا درباره افغانستان به شورای امنیت
واکنش اسرائیل به گزارش سازمان ملل درباره نسل‌کشی در غزه