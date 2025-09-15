باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - هیات نمایندگی کره شمالی در سازمان ملل متحد اعلام کرد که وضعیت هستهای این کشور غیرقابل بازگشت است و درخواستها برای خلع سلاح هستهای آن را بازماندهای از گذشته دانست.
خبرگزاری رسمی کره شمالی به نقل از این هیات گزارش داد که جایگاه جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی) به عنوان یک کشور دارای سلاح هستهای که در قانون اساسی و عالی کشور تثبیت شده، به امری غیرقابل بازگشت تبدیل شده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: تقویت بازدارندگی هستهای برای دفاع از خود، بهترین گزینه برای جلوگیری از جنگ هستهای در شبه جزیره کره است. ما وضعیت خود را به عنوان یک قدرت هستهای را غیرقابل بازگشت اعلام میکنیم و هرگونه تلاش برای انکار آن را رد خواهیم کرد».
در این بیانیه همچنین به «آمادگی کامل برای پاسخ قاطع» به هرگونه اقدام تحریکآمیز اشاره و تاکید شده که کره شمالی هرگز تسلیحات هستهای خود را رها نخواهد کرد، مگر اینکه تهدیدهای خارجی برداشته شود.
این هیات درخواستهای آمریکا برای خلع سلاح هستهای کره شمالی را عملی تحریکآمیز و مداخله در امور داخلی کشور توصیف کرد. پیونگیانگ تاکید کرد که داشتن سلاح هستهای یک انتخاب ضروری برای حفاظت از خود در برابر تهدیدهای هستهای آمریکا است.
منبع: آر تی