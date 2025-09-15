باشگاه خبرنگاران جوان - با استناد به بند سوم ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و در‌ اجرای دستور سید احمدرضا دستغیب رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور، فرآیند اجرای بیمه خبرنگاران صداوسیما و رسانه‌های دولتی، مشمول نظارت ویژه دیوان محاسبات کشور اعلام شد.

معاونت فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات مکلف شد، ضمن احصاء عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط در‌ محدوده رسیدگی قانونی خود، گزارش جامعی به شورای فنی دیوان ارائه کرده تا تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.

هرگونه تعلل، ترک فعل یا تخلف احتمالی در این زمینه، مشمول پیگرد نظارتی و اعمال اقدامات بازدارنده قانونی خواهد بود.