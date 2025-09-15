باشگاه خبرنگاران جوان - بنابر گفته رییس بخش زلزلهشناسی مرکز تحقیقات وزارت راه، استان اصفهان از نظر تعداد شهرها، مساحت بافتهای فرسوده و تمرکز جمعیت در پهنه فرونشستی در رتبه نخست کشور قرار دارد و این مساله تهدیدی جدی برای آینده فرهنگی و تاریخی این استان به شمار میرود.
پدیده فرونشست در این مناطق به حدی جدی است که از ٢٨۵ مدرسه واقع در این مناطق ۴٠ مدرسه تخلیه شده است. چندین آثار تاریخی در این مناطق اصفهان به صورت کاملا مشهود و ملموس ترک خوردهاند.
نرخ فرونشست سالانه در اصفهان حدود ۱۵ سانتیمتر است که در بازهای ۲۰ ساله به ۳ متر میرسد. این نشست به دلیل نامتقارن بودن، اثرات مخربی بر بناهای تاریخی میگذارد و در مواردی موجب شکاف در سازهها میشود.