باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کارول ناروکی، رئیس جمهور لهستان روز یکشنبه قطعنامهای را امضا کرد که استقرار نیروهای ناتو در لهستان را در پاسخ به آنچه تهاجم پهپادهای روسی به حریم هوایی این کشور خوانده شده، مجاز میکند.
دفتر امنیت ملی لهستان (BSN) در پلتفرم X اعلام کرد: "کارول ناروکی، رئیس جمهور جمهوری لهستان قطعنامهای را امضا کرده است که حضور یک واحد نظامی خارجی از کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی را در خاک جمهوری لهستان به عنوان بخشی از عملیات نگهبانی شرقی مجاز میکند. این قطعنامه رئیس جمهور محرمانه است. "
عملیات نگهبانی شرقی روز جمعه توسط مارک روته، دبیرکل ناتو در بروکسل و پس از حملات پهپادی به لهستان و استناد ورشو به ماده ۴ ناتو اعلام شد. روته گفت که این طرح با هدف تقویت جناح شرقی ناتو در پاسخ به اقدامات روسیه انجام میشود.
ژنرال الکسوس جی. گرینکویچ، فرمانده عالی نیروهای متفقین ناتو در اروپا (SACEUR) گفت که این عملیات، دفاع هوایی و زمینی را برای مقابله با طیف وسیعی از تهدیدات روسیه ادغام خواهد کرد.
روته گفت: «در ساعات اولیه چهارشنبه، ۱۰ سپتامبر، پهپادهای متعدد روسی حریم هوایی لهستان را نقض کردند. پدافند هوایی ناتو فعال شد و با موفقیت دفاع از قلمرو ناتو را تضمین کرد. در حالی که این بزرگترین تمرکز نقض حریم هوایی ناتو بود که ما دیدهایم، آنچه روز چهارشنبه اتفاق افتاد، یک حادثه منفرد نبود.»
وی افزود: «بیاحتیاطی روسیه در هوا در امتداد جناح شرقی ما به طور مکرر در حال افزایش است. ما شاهد نقض حریم هوایی خود توسط پهپادها در رومانی، استونی، لتونی و لیتوانی بودهایم. چه عمدی و چه غیرعمدی، خطرناک و غیرقابل قبول است.»
روته گفت: «امروز، من و ژنرال گرینکویچ اینجا هستیم تا اعلام کنیم که ناتو «نگهبان شرقی» را راهاندازی میکند - تا موضع ما را در امتداد جبهه شرقیمان بیش از پیش تقویت کند. این فعالیت نظامی در روزهای آینده آغاز خواهد شد و طیف وسیعی از داراییهای متحدان از جمله دانمارک، فرانسه، بریتانیا، آلمان و دیگران را شامل خواهد شد.
وی همچنین گفت: «علاوه بر قابلیتهای نظامی سنتیتر، این تلاش همچنین شامل عناصری خواهد بود که برای پرداختن به چالشهای خاص مرتبط با استفاده از پهپادها طراحی شدهاند. «نگهبان شرقی» انعطافپذیری و قدرت را به موضع ما میافزاید و روشن میکند که به عنوان یک اتحاد دفاعی، ما همیشه آماده دفاع هستیم.»
روته گفت: «من به قدرت و توانایی این اتحاد اطمینان دارم - به ویژه به دلیل رهبری عالی افسران ارشد ما.»
ولادیسلاو کوزینیاک-کامیش، وزیر دفاع لهستان روز شنبه جزئیات عملیات ناتو در لهستان را تشریح کرد و گفت:« ناتو پاسخی قاطع و روشن ارائه میدهد.»
کامیش در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «نگهبان شرقی یک پاسخ روشن و قاطع است. این یک عملیات بسیار جدی است، احتمالاً یکی از بزرگترین عملیاتها در تاریخ ناتو.»
وی افزود که در حال حاضر هشت کشور تمایل خود را برای پیوستن به عملیات نگهبان شرقی اعلام کردهاند و «دیگران نیز در حال آماده شدن برای اعلام چنین اعلامیههایی هستند.»
کامیش گفت که چندین نوع تجهیزات برای ساخت یک «دفاع هوایی چند لایه» مستقر خواهد شد.
وی گفت: «این فقط ضد پهپاد نیست، بلکه دفاع هوایی در مورد موشکها، هوانوردی و انواع تهدیداتی که ممکن است پیش بیاید، اعمال میشود.» وی افزود که این عملیات شامل هواپیماها و بالگردها، تجهیزات زمینی، پدافند هوایی، پدافند موشکی زمینی و سیستمهای ضد پهپاد خواهد بود.
روسیه روز یکشنبه اعلام کرد که به عنوان بخشی از رزمایشهای نظامی مشترک خود با بلاروس، یک موشک کروز مافوق صوت شلیک کرده است.
این رزمایشها که با نام «زاپاد ۲۰۲۵» شناخته میشوند، از ۱۲ سپتامبر آغاز شدهاند و برای بهبود فرماندهی و هماهنگی مشترک در صورت حمله به روسیه یا بلاروس طراحی شدهاند. مسکو و مینسک میگویند که این مانورها دفاعی هستند و علیه ناتو نیستند.
منبع: آناتولی