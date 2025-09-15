باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - خرمی مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی کشور در همایش جایزه ملی مدیرت انرژی اظهار داشت: ما امروز مسئله مدیریت انرژی را با مجموعهای از اقدامات ناپذیر محیط زیستی و مفاهیم گستردهای از آنها پیوند زدهایم. تمرکز بر شرکتهای حوزه انرژی و اقدامات ساده در این زمینه، کار آسانی نخواهد بود. بنابراین، رویداد جایزه ملی از یک نظر، یک فرصت و زمانی است که نکته مهم و حیاتی انرژی در کشور ما و بهطور کلی در جهان، یک موضوع نامحدود است.
وی ادامه داد: نفت و منابع انرژی در دنیا پایان پذیر هستند. تفکر استراتژیک کار سازمان ملی صنعتی بر توسعه مصرف نکردن و این قبیل مباحث متمرکز نیست. آموزش شیوههای محوری و مسئولیت ملی در تولید انرژی و استفاده بهتر از آن در دستور کار قرار دارد.
او یادآور شد: این همایش فرصتی است که ما از تجربههای موفق در حوزه استفاده از انرژی یادآوری کنیم. امروز الگوهایی قرار دادهایم تا در حوزه انرژی فعالیت انجام دهند و بتوانند به دسترسی از این تجربههای موفق دست یابند.
خرمی گفت: استفاده بهینه از انرژی صرفاً در حد گفتار نیست و نیازمند انجام مجموعهای از توسعهها، اصلاح روندها، سیستمها و همسوسازی با استانداردهای جهانی است.
مدیرعاملسازمان مدیریت صنعتی تصریح کرد: سازمان مدیریت صنعتی به عنوان بازوی آموزشی وزارت، در این همایش تجاربی که از قبل برگزار شده را ارائه خواهد داد. این سازمان آمادگی دارد که دورههای آموزشی آشنایی با فرآیندهای شرکت در جایزه نوبل انرژی را در اختیار قرار دهد و مشاورههایی در حوزه استفاده بهینه از انرژی انجام دهد.
وی ادامه داد: ما در حال پرورش مشاورانی در این زمینه هستیم و تلاش میکنیم تا دورههای آموزشی برای بهینهسازی انرژی در قالب دورههای مهارتی معتبر ارائه دهیم تا شرکتها بتوانند در حوزههای مختلف نقشآفرینی کنند.
او یادآور شد: با توجه به شرایط مصرف در حوزههای مربوط به آب، آمادگی داریم که شاخص انرژی آب را در سالهای آینده به عنوان یکی از شاخصهای انرژی کار در نظر بگیریم.
در ادامه علی قاسمی دبیر اجرایی همایش جایزه ملی مدیرت انرژی در برنامه جایزه ملی مدیریت انرژی اظهار داشت: مطالعاتی طراحی مدرن در خصوص این همایش مدرن انجام شد و با توجه به سیاستهای الگوی مصرف سازمان مدیریت صنعتی، با توجه به جایگاهی که در بحث رتبهبندیها داشت، در بخش غیرقیمتی سیاستها وارد شد.
وی با بیان اینکه ما دو دسته سیاست داشته ایم گفت: سیاست قیمتی و سیاستهای غیرقیمتی که بحثهای جرایم و آزادسازی قیمت، قیمتی استانداردهای اجباری، آموزش، فرهنگسازی و تثبیت شرکتهایی که بالاتر از حد استاندارد عمل میکنند، را شامل میشود.
او بیان کرد: سازمان مدیریت صنعتی در سال ۹۲ همه تفاهمنامهها را با سازمان بهرهوری انرژی ایران، سازمان مصرف سوخت و سازمان ملی استاندارد ایران منعقد کرد و دبیرخانه اجرای این جایزه در سازمان شکل گرفت.
وی ادامه داد: مصرف انرژی در راستای سیاستهای الگوی مصرف، همان معیارهای استاندارد مصرف بود و سازمانها را تشویق میکرد که داوطلبانه در این طایفه شرکت کنند. الزامی برای حضور وجود نداشت و شرکتهایی که در این جلسه حضور پیدا میکنند، جسارت خود را در بوته آزمایش قرار میدهند و کاملاً داوطلبانه در جهت استفاده بهینه از انرژی و فرهنگ صرفهجویی، شرکت میکنند.
قاسمی افزود: از اهداف اصلی این برنامه، ارتقای سطح توانمندی و توسعه دانش مدیریت و همچنین بحث همافزایی و به اشتراکگذاری تجربه سازمانها بود. مهمترین صنایع انرژی برق هستند که شامل شرکتهایی هستند که از سوی سازمان ملی استاندارد برای آنها پروژههایی اجرا میشود. این شرکتها باید استعلام از سازمان ملی استاندارد بگیرند تا مشخص شود که آیا گواهینامه معتبر دارند یا نه.
او توضیح داد: تیمهای ارزیابی در کمیتهای تشکیل میشوند که در بخش اقدامات بهبود سطوح جایزه، اقداماتی که در خانه انجام دادهایم را بررسی میکنند. در دوره اول، اطلاعرسانی کردیم و از بانک مرکزی ثبتنام کردیم و اظهارنامه دریافت کردیم. همچنین استعلام وضعیت انطباق آنها از سازمان ملی استاندارد انجام شد.
وی افزود: سال گذشته دو شورای سیاستگذاری تشکیل دادیم و مجموعاً ۲۲ سازمان را درگیر شورا کردیم. اعضای شورا مشخص شدند و دو دوره شورای سیاستگذاری برگزار کردیم. در بخش آموزش هم اطلاعرسانی کردیم و رزومه ارزیابان دریافت شد. امسال تقاضای زیادی از ارزیابی جدید داشتیم که تمایل به همکاری داشتند و دو دوره تربیت ارزیاب در آبان سال ۴۳ و اردیبهشت ۴۴ برگزار شد. مجموعاً ۵۳ نفر از ارزیابان آموزش دیدند که از این تعداد، آزمون برگزار شد و برخی صلاحیت لازم را کسب کردند.