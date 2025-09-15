آیین خطبه‌خوانی خادمان حرم حضرت معصومه (س) آغازگر ویژه‌برنامه‌های سالروز ورود کریمه اهل بیت سلام الله علیها به شهر قم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی - امروز در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، صدای خطبه‌خوانی خادمان بار دیگر طنین انداخت؛ آیینی که هر ساله در آستانه سالروز ورود بانوی کرامت به قم، دل‌های مشتاق را به ضیافت ارادت و اشک فرا می‌خواند.

در این مراسم معنوی، تولیت آستان مقدس، جمعی از مسئولان، خادمان، زائران و مجاوران حضور داشتند. شبستان، آکنده از عطر صلوات و زمزمه اشعار و ادعیه‌ای بود که با صدای خادمان به آسمان رفت؛ نغمه‌هایی که به رسم ادب، به ساحت اخت‌الرضا تقدیم شد.

امشب نیز، مضجع شریف حضرت معصومه (س) گل‌آرایی می‌شود؛ آیینی نمادین که با شکوفه‌های ارادت، حرم را برای استقبال از کاروان نمادین فردا آماده می‌سازد.

فردا، بیست و پنجم شهریور ۱۴۰۴، مصادف با بیست و سوم ربیع‌الاول، شهر قم میزبان آیین استقبال از کاروان نمادین حضرت فاطمه معصومه (س) خواهد بود. این مراسم از ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود و ارادتمندان پس از تجمع در چهارراه معصومیه، مسیر میدان شهید سعیدی، سه‌راه خورشید، میدان شهید مطهری، چهارراه بازار و میدان آستانه را طی می‌کنند تا به حرم مطهر برسند؛ جایی که صحن امام رضا (ع) میزبان آیین گرامیداشت این روز خواهد بود.

بیست و سوم ربیع‌الاول، در تقویم رسمی کشور، به یمن ورود کریمه اهل بیت به قم، «روز قم» نام گرفته است؛ روزی برای تجدید عهد با بانویی که حضورش، هویت و قداست این شهر را رقم زد.

 

برچسب ها: خطبه خوانی خادمان ، حضرت معصومه (س)
خبرهای مرتبط
قم در آیینه ارادت؛ روزی که چشم و چراغ شهر از راه رسید
حضرت فاطمه معصومه (س) اجازه ندادند انقلاب فرهنگی ولی خدا بر زمین بماند
استقامت در مسیر ولایت؛ درسی از بانوی کرامت 
«روز قم» در تقویم رسمی کشور ثبت شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تشییع و خاکسپاری پیکر آیت‌الله موسوی یزدی در قم
توجه به راهبرد محله‌محوری در کمیسیون بانوان و خانواده شورای قم
بزرگراه امام علی (ع) پرحادثه‌ترین محور استان قم
فراخوان ارسال آثار به چهارمین جشنواره استانی «ره‌آورد سرزمین نور» در قم
افتتاح سه طرح عمرانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم
برگزاری نخستین سالگرد ارتحال آیت‌الله محفوظی در قم؛ تجلیل از فقیه وارسته و مرجع بااخلاق
تغییر مهم در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر
آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه خواهران و جامعه الزهرا در قم
آخرین اخبار
فراخوان ارسال آثار به چهارمین جشنواره استانی «ره‌آورد سرزمین نور» در قم
تشییع و خاکسپاری پیکر آیت‌الله موسوی یزدی در قم
توجه به راهبرد محله‌محوری در کمیسیون بانوان و خانواده شورای قم
افتتاح سه طرح عمرانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم
تغییر مهم در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر
بزرگراه امام علی (ع) پرحادثه‌ترین محور استان قم
آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه خواهران و جامعه الزهرا در قم
برگزاری نخستین سالگرد ارتحال آیت‌الله محفوظی در قم؛ تجلیل از فقیه وارسته و مرجع بااخلاق
قم در آیینه ارادت؛ روزی که چشم و چراغ شهر از راه رسید
بازدید از موزه فاطمی در سالروز ورود حضرت معصومه(س) به قم رایگان شد
پشت پرده تأخیر در نصب چمن ورزشگاه یادگار امام قم چیست؟