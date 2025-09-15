باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی - امروز در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، صدای خطبه‌خوانی خادمان بار دیگر طنین انداخت؛ آیینی که هر ساله در آستانه سالروز ورود بانوی کرامت به قم، دل‌های مشتاق را به ضیافت ارادت و اشک فرا می‌خواند.

در این مراسم معنوی، تولیت آستان مقدس، جمعی از مسئولان، خادمان، زائران و مجاوران حضور داشتند. شبستان، آکنده از عطر صلوات و زمزمه اشعار و ادعیه‌ای بود که با صدای خادمان به آسمان رفت؛ نغمه‌هایی که به رسم ادب، به ساحت اخت‌الرضا تقدیم شد.

امشب نیز، مضجع شریف حضرت معصومه (س) گل‌آرایی می‌شود؛ آیینی نمادین که با شکوفه‌های ارادت، حرم را برای استقبال از کاروان نمادین فردا آماده می‌سازد.

فردا، بیست و پنجم شهریور ۱۴۰۴، مصادف با بیست و سوم ربیع‌الاول، شهر قم میزبان آیین استقبال از کاروان نمادین حضرت فاطمه معصومه (س) خواهد بود. این مراسم از ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود و ارادتمندان پس از تجمع در چهارراه معصومیه، مسیر میدان شهید سعیدی، سه‌راه خورشید، میدان شهید مطهری، چهارراه بازار و میدان آستانه را طی می‌کنند تا به حرم مطهر برسند؛ جایی که صحن امام رضا (ع) میزبان آیین گرامیداشت این روز خواهد بود.

بیست و سوم ربیع‌الاول، در تقویم رسمی کشور، به یمن ورود کریمه اهل بیت به قم، «روز قم» نام گرفته است؛ روزی برای تجدید عهد با بانویی که حضورش، هویت و قداست این شهر را رقم زد.