فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از کشف ۶۵ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط دریابانان فرماندهی پایگاه دریابانی چابهار در دریای عمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رضا شجاعی اظهار داشت: دریابانان سخت کوش عرصه‌ی نظم و امنیت در فرماندهی پایگاه دریابانی چابهار طی چند رشته عملیات مقتدر، مقادیر زیادی سوخت قاچاق را کشف کردند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: مرزداران در این عملیات‌ها توانستند، ضمن دستگیری ۱۶ قاچاقچی، توقیف دو فروند شناور لنج، مقدار ۶۵ هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف کنند. 

سردار شجاعی افزود: برابر با اعلام کارشناسان، ارزش ریالی این محموله‌های قاچاق کشف شده، ۴۱ میلیارد ۵۴۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی در پایان ضمن تقدیر از هوشیاری و اقتدار مرزداران و دریابانان که بدون چشم‌پوشی، با اعمال خلاف قانون متجاوزین و قاچاقچیان، قاطعانه برخورد می‌کنند، اظهار داشت: شناخت کافی از حوزه استحفاظی و تسلط دریابانان بر مأموریت‌های محوله از عوامل موفقیت مرزبانان در مأموریت‌ها بوده که توانسته با وارد عمل شدن به موقع، قاچاقچیان را زمینگیر کرده و سودجویان اقتصادی را از رسیدن به اهداف شوم خود ناکام بگذارند.

