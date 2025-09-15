رئیس جمهور به دعوت امیر قطر و به منظور حضور و سخنرانی در نشست اضطراری سران کشور‌های اسلامی و اتحادیه عرب، عازم دوحه پایتخت این کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسعود پزشکیان که صبح امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴، به دعوت امیر قطر و به منظور حضور و تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در نشست اضطراری سران کشور‌های اسلامی و اتحادیه عرب، عازم این کشور است، با بدرقه دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قمی، معاون امور بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری و تعدادی از اعضای کابینه، تهران را به مقصد دوحه ترک کرد.

رئیس جمهور در حاشیه حضور در نشست اضطراری سران کشور‌های اسلامی و اتحادیه عرب، دیدار‌هایی نیز با برخی سران و مقامات شرکت کننده در این نشست خواهد داشت.

نشست اضطراری سران کشور‌های اسلامی و اتحادیه عرب، به منظور بررسی تداوم جنایات رژیم صهیونیستی و از جمله حمله اخیر به محل جلسه سران مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) و اتخاذ موضع قاطع از سوی کشور‌های اسلامی علیه آن برگزار می‌شود.

پزشکیان پیش از عزیمت به قطر، در سخنانی ضمن اشاره به برگزاری جلسه اضطراری سران کشور‌های اسلامی و اتحادیه عرب به دعوت امیر قطر که روز گذشته وزیران خارجه نیز در آن حضور داشتند، حملات اسرائیل به منطقه و به‌ویژه بمباران دوحه را تجاوزی خلاف تمام مقررات و قوانین بین‌المللی خواند و گفت: اسرائیل در روندی که دارد پیش می‌رود هیچ چارچوب و ممنوعیتی را برای خود قائل نیست.

رئیس‌جمهور افزود: این رژیم به اکثر کشور‌های اسلامی از لبنان و سوریه تا قطر، ایران، یمن و عراق حمله کرده و در غزه در حال ارتکاب فاجعه انسانی و نسل‌کشی است و بچه‌ها، زنان و پیرمردان را به کام مرگ کشانده است.

 پزشکیان همچنین با ابراز تأسف و محکومیت پشتیبانی آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی از اقدامات اسرائیل، ابراز امیدواری کرد که سران کشور‌های اسلامی در نشست دوحه به جمع‌بندی واحدی برسند و وحدت و انسجام خود را در قبال اقداماتی که رژیم صهیونیستی انجام می‌دهد افزایش دهند.

رئیس‌جمهور همچنین پیشنهاد داد که از مجامع حقوقی و سازمان‌های بین‌المللی برای برخورد با این جنایات استفاده شود و در صورت وحدت سیاسی و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، کشور‌های اسلامی بتوانند اقدامات عملی از جمله قطع ارتباطات با این رژیم جعلی را در نظر بگیرند.

پزشکیان تاکید کرد: اگر ما مسلمان‌ها با هم باشیم و ید واحده شویم، طبیعتاً آنها جرات نخواهند کرد به این راحتی به کشور‌های اسلامی حمله کنند و تمام قوانین موجود دنیا را زیر پا بگذارند.

