باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور ـ آریا طاهری تهیه‌کننده فصل چهارم مسابقه‌ جنایی معمایی "سرنخ" که قرار است از شبکه نسیم سیما پخش شود، با حضور در خبر رسانه گفت: پرونده‌های ما در مسابقه "سرنخ" ساختگی است، اما دور از واقعیت هم نیست. همانطور که از فصل یک گفتم، سرنخ در شبکه نسیم به عنوان یک شبکه پر مهمان مخاطب است.

وی ادامه داد: سرنخ باعث کاهش جرائم خشن در جامعه می‌شود؛ لذا کسانی که قصد و نیتی برای انجام جرم یا قتل ناخواسته داشته باشند، سرنخ می‌تواند جلوی این موارد را تا حدودی بگیرد.

طاهری افزود: در سرنخ تمرکز ما بر روی شهروند آگاه است که خود خلق امنیت می‌کند. شما نمی‌توانید از نیروی انتظامی انتظار داشته باشید به تنهایی بتواند از پس جرائم بر بیاید و نیاز به همکاری دارد.

وی درباره مسابقه سرنخ تاکیدکرد: سرنخ مسابقه خشن نیست، فضای استودیو شوخ و خوش انرژی‌ای دارد؛ اما این را در نظر بگیریم ماهیت جرم، خشن است. اگر ما به خوبی در این مسابقه پرونده‌های سنگین را نشان ندهیم نمی‌توانیم نتیجه گیری خوبی داشته باشیم؛ لذا سعی کردیم از چهره خشن پرونده‌ها بکاهیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سرنخ شگردهای پلیسی را لو می دهد؟ گفت: خیر اینطور نیست. پلیس امروزه برای پیگیری جرائم از روش‌ها و تجهیزات پیشرفته‌ای استفاده می‌کند که ما در سرنخ به نمایش نگذاشتیم. ما در سرنخ بیشتر درگیر موضوع آموزش اجتماعی_فرهنگی هستیم و سعی می‌کنیم خیلی وارد حیطه آموزش به مجرمین نشویم.

طاهری از زمان پخش برنامه سرنخ خبر داد: ما درحال ضبط برنامه سرنخ هستیم. امیدواریم در هفته پلیس و با همکاری خوبی که دوستان در شبکه نسیم دارند بتوانیم از هفته پلیس در مهرماه، پخش برنامه را آغاز کنیم. سرنخ در فصل چهارم خود با ۵۲ قسمت راهی شبکه نسیم می‌شود.

وی از سخت ترین فصل تولیدی مسابقه سرنخ گفت: فصل سه به عنوان یک تولید بزرگ قلمداد شد؛ اما فصل چهار واقعا شکل و فرم یک سریال به خود گرفته است؛ لذا شما یک سریال کوچک را مشاهده می‌کنید. سرنخ حال حاضر به خاطر بخش‌های نمایشی خود کار طاقت فرسایی است و فصل چهارم برایم محبوبیت بیشتری دارد و بنظرم این فصل برای مردم جذابیت بیشتری خواهد داشت.