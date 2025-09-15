باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- غلامعلی فتحی، مدیرکل تعاون روستایی لرستان گفت: یکی از اقدامات تعاون روستایی، خرید حمایتی محصولات از باغداران و کشاورزانی است که مازاد تولید دارند تا متضرر نشوند. این خرید با قیمت مناسب انجام میشود و به حفظ امنیت اقتصادی کشاورزان کمک میکند.
فتحی افزود: با آغاز برداشت سیب از باغات بروجرد، تعاون روستایی آمادگی دارد سیبهای پادرختی را خریداری کند. این سیبها پس از جمعآوری به استانهایی که صنایع فرآوری دارند ارسال میشوند تا محصولات جدید تولید گردد.
وی ادامه داد: سال گذشته حدود ۹۰۰ تُن سیب پادرختی خریداری شد و امسال نیز آمادگی خرید همان میزان وجود دارد، اما هماکنون واحدهای فراوری استان برای خرید این سیبها اقدام کردهاند.
فتحی تصریح کرد: بخشی از سیبهای درجه یک در سردخانهها ذخیره میشوند تا در ایام پرتقاضایی مانند شب یلدا و نوروز با قیمت مناسب در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد.
کاهش خرید تضمینی محصولات کشاورزی
وی همچنین یادآور شد: امسال حدود ۳ هزار و ۴۰۰ تُن کلزا و بیش از ۸۰ هزار تُن گندم از کشاورزان خریداری شد، اما به دلیل خشکسالی و کاهش تولید، این میزان نسبت به سال گذشته کمتر شده است.