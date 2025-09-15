مصر در اقدامی هم‌زمان با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، سامانه‌های پدافند هوایی پیشرفته HQ-۹B ساخت چین را در شبه‌جزیره سینا مستقر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مصر سامانه‌های پدافند هوایی دوربرد HQ-۹B ساخت چین را در نقاط استراتژیک شبه‌جزیره سینا مستقر کرده است. این اقدام قابل توجه همزمان با افزایش تنش‌های نظامی در خاورمیانه، به ویژه پس از حمله رژیم تروریستی اسرائیل به اهدافی در قطر صورت می‌گیرد.

این اقدام که به طور رسمی اعلام نشده و فقط در گزارش‌های رسانه‌ای و تحلیل‌های نظامی منتشر شده، نشان‌دهنده یک تغییر محاسبه‌شده در الگوی استقرار دفاعی مصر است. این حرکت، درک پیشرفته مصر از تحولات سریع و تغییر قواعد درگیری در منطقه را منعکس می‌کند.

سامانه چینی HQ-۹B یکی از پیشرفته‌ترین سامانه‌های پدافند هوایی در رده خود است که قادر به رهگیری هواپیما‌ها و موشک‌ها تا فاصله ۳۰۰ کیلومتری است. این قابلیت به نیرو‌های مصری امکان پوشش هوایی گسترده‌ای در مناطق استراتژیک، از جمله جنوب رژیم تروریستی اسرائیل، نوار غزه و بخش‌هایی از دریای سرخ را می‌دهد.

با این استقرار، مصر تاکید می‌کند که قادر به انجام اقدامات میدانی سنجیده و بدون ایجاد سروصدای سیاسی است و در عین حال، پیام روشنی به طرف‌های ذی‌ربط می‌فرستد که سینا یک منطقه خلأ امنیتی نیست.

به نظر نمی‌رسد این اقدام مصر علیه طرف خاصی باشد یا ماهیت تحریک‌آمیز داشته باشد. بلکه درک عمیق این کشور از تغییر الگوی تهدیدات در منطقه را نشان می‌دهد، به ویژه با توجه به آنچه که به عنوان گرایش رژیم تروریستی اسرائیل به سیاست حمله به هر مکان  تلقی می‌شود. حملات نظامی این رژیم تروریستی دیگر به مرز‌های درگیری سنتی در غزه یا جنوب لبنان محدود نیست و کشور‌هایی مانند قطر را که تا همین اواخر خارج از دایره هدف‌گیری بودند، در بر می‌گیرد.

واضح است که استقرار این سامانه یک اقدام پیشگیرانه با هدف تقویت بازدارندگی و تاکید بر توانایی مصر برای عمل در مواقع ضروری است، بدون اینکه در دام درگیری‌هایی بیفتد که تمایلی به آن ندارد.

مصر احتمال گسترش حملات رژیم تروریستی اسرائیل به خارج از صحنه‌های سنتی را، به ویژه پس از هدف قرار دادن رهبران در خارج از مرزها، احساس می‌کند. این کشور شروع به بررسی سناریو‌های بی‌سابقه‌ای کرده است، از جمله اینکه این رژیم تروریستی ممکن است رهبران حماس را در قاهره هدف قرار دهد، جایی که آنها به صورت دوره‌ای برای میانجی‌گری و هماهنگی‌های امنیتی رفت و آمد می‌کنند.

منبع: العرب

برچسب ها: صحرای سینا ، حمله به قطر ، مصر و اسرائیل
مصر هماهنگی‌های خود با اسرائیل را کاهش می‌دهد
استراتژی مشترک آمریکا و اسرائیل: جنگ دائمی و حذف رقبا
فیدان: اسرائیل به دنبال «اسرائیل بزرگ» و تضعیف منطقه است
تبادل نظر
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
محمودزاده
۱۶:۵۷ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
اگر اسرائیل و مخصوصا شخص نتانیاهو اراده کند هر ان می توان صحرای سینا را با یک حمله فتح کند هر چند که صهیونیست ها در مقابل صلح با مصر در کمپ دیوید ان را به مصر دادن اما اینک وقت پس گرفتن ان فرا رسید یک روز صبح از خواب بیدار می شویم و می شنویم که صحرای سینا توسط اسرائیل پس گرفته شده
