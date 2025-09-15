گودرزی در مطلبی نوشت: ادعای عراقچی درخصوص مشروط کردن ابقای توافق با آژانس به عدم اجرای مکانیزم ماشه در متن توافق وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در مطلبی نوشت: روز یکشنبه با جمعی از همکاران، متن توافق با آژانس را خواندیم. در ارائه گزارش به آژانس واسطه شعام دیده شده و انطباق با مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز لحاظ شده است. البته اشکالاتی هم هست از جمله اینکه ادعای آقای عراقچی درخصوص مشروط کردن ابقای توافق به عدم اجرای مکانیزم ماشه، صرفا بیان شفاهی اوست و در متن چنین چیزی ثبت نشده است ضمن اینکه اساسا مکانیزم ماشه قبل از توافق کلید خورده و در مسیر اجرا قرار گرفته و البته کارکرد خود را از دست داده است!

برای ثبت در تاریخ عرض می‌کنم که تمدید اسنپ بک مطلقا به صلاح نیست و این خوابی است که برای ما دیده‌اند تا به اقدامات خود مشروعیت بخشند و البته فرصت‌ها را از ما سلب کنند.

نکته مهم این است که آمریکا و رژیم در شرایطی به ما حمله کردند که عضو ان پی تی بودیم، در حال مذاکره بودیم، نظارت آژانس جاری بود و عقلا و منطقا هیچ دلیلی برای حمله وجود نداشت، اما تمام قوانین بین المللی را زیر پا گذاشتند و حمله کردند. نتیجه اینکه مقابل ما کسانی هستند که به هیچ تعهدی پایبند نیستند پس نباید به آنها اعتماد کرد و تنها و تنها راه ما قوی شدن و تولید قدرت و ایستادگی مقتدرانه بر آرمان‌های انقلاب اسلامی در برابر نظام سلطه است.

مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس هم نوشته بود: برخلاف سخنان عراقچی، در توافق با آژانس حرفی از عدم اقدام خصمانه علیه ایران زده نشده است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۳ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
اگه دروغ گفته باید فورا بره کنار به نظر من غربب آبادی بهتره
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۰:۲۴ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
شهید رییسی عزیز
۲
۲
پاسخ دادن
Turkiye
حمیدرضا
۰۸:۵۲ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
این ماندن در متن توافقات هیچ کمکی به ایران نمیکنه
تا دیرتر نشده با آمریکا مستقیم مذاکره کنید و رابطه متوازن بین غرب و شرق تنها راه نجات ایران هست
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۶ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
عمری مذارکره کردید نه جرات حمله داشتید نه صلح مرگ یکبار شیون یکبار اگر مثل علی ع رفتار می کردید ایران گلستان بود
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۵:۴۱ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
اگر این ادعا واقعا دروغ باشد که خیلی زشته. آبروی مسئولین ایران میره
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۰۵:۱۰ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
اینکه ما نخواهیم تعهدی را اجرا کنیم باید در متن بیاید مگر خروج آمریکا از توافق در متن آمده بود که طبق آن آمریکا از برجام خارج شد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۵۵ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
در این آرمان بمانید،ببینیم تنهایی در مقابل کل جهان،به کجا می رسید؟
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
از آقای عراقچی امضا کننده برجام بیشتر از این نباید انتظار داشت کسی بعد از برجام گفت قرار است ما به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دسترسی های کنترل شده ای برای بازرسی سایت های نظامی را بدهیم ،، بعدا که دید همه اعتراض کردن گفت من اصلا چنین حرفی نزدم ،،، دقیقا مدتی بعد جاسوس های آژانس از سایت پارچین بازدید کردند و حتی به آزمایشگاه های یکی از دانشگاههای تهران هم رفتند ، ، ما تا حالا هیچ صداقتی از برجامی ها ندیدیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
همه سرکاریم حیف از اون همه سردار و دانشمند ومردم عزیز که قربانی شدن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
دست و کف و هورااا..یه 100تایی سکه اماده کنید تا به سرباز نظام اهدا بشه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمود
۱۷:۳۸ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
مجلس محترم یا مصوبه خودش را در باره نقش شورای عالی امنیت ملی مرتبط با انرژی هسته ای و مذاکرات پس بگیرد یا بگذارد وزارت خارجه با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی کارش را بکند. چند صدایی پیام خوبی نیست.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
یعنی ما کوتاه اومدیم
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
برجامی دیگر...
۳
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
یه بابایی هم به روز می‌گفت اصلا اسنپ بکی در کار نیست بعد دیدیم که هست ، اینهمه فشار اقتصادی که داره استخوان مردم را میترکونه
۱
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
خوب مجلس هم می تواند این توافق رو بهم بزنه تا همه شروط ایران لحاظ بشه
۴
۱۵
پاسخ دادن
۱۲۳
