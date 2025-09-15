گودرزی در مطلبی نوشت: ادعای عراقچی درخصوص مشروط کردن ابقای توافق با آژانس به عدم اجرای مکانیزم ماشه در متن توافق وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در مطلبی نوشت: روز یکشنبه با جمعی از همکاران، متن توافق با آژانس را خواندیم. در ارائه گزارش به آژانس واسطه شعام دیده شده و انطباق با مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز لحاظ شده است. البته اشکالاتی هم هست از جمله اینکه ادعای آقای عراقچی درخصوص مشروط کردن ابقای توافق به عدم اجرای مکانیزم ماشه، صرفا بیان شفاهی اوست و در متن چنین چیزی ثبت نشده است ضمن اینکه اساسا مکانیزم ماشه قبل از توافق کلید خورده و در مسیر اجرا قرار گرفته و البته کارکرد خود را از دست داده است!

برای ثبت در تاریخ عرض می‌کنم که تمدید اسنپ بک مطلقا به صلاح نیست و این خوابی است که برای ما دیده‌اند تا به اقدامات خود مشروعیت بخشند و البته فرصت‌ها را از ما سلب کنند.

نکته مهم این است که آمریکا و رژیم در شرایطی به ما حمله کردند که عضو ان پی تی بودیم، در حال مذاکره بودیم، نظارت آژانس جاری بود و عقلا و منطقا هیچ دلیلی برای حمله وجود نداشت، اما تمام قوانین بین المللی را زیر پا گذاشتند و حمله کردند. نتیجه اینکه مقابل ما کسانی هستند که به هیچ تعهدی پایبند نیستند پس نباید به آنها اعتماد کرد و تنها و تنها راه ما قوی شدن و تولید قدرت و ایستادگی مقتدرانه بر آرمان‌های انقلاب اسلامی در برابر نظام سلطه است.

مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس هم نوشته بود: برخلاف سخنان عراقچی، در توافق با آژانس حرفی از عدم اقدام خصمانه علیه ایران زده نشده است.