با توجه به دادههای ژاپنی، ۲۹.۴ درصد از کل جمعیت این کشور بالای ۶۵ سال سن دارند که بالاترین نسبت در جهان است.
بر اساس آماری که به مناسبت «روز احترام به سالمندان» (که هر سال در ۱۵ سپتامبر در ژاپن جشن گرفته میشود) تهیه شده، تعداد سالمندان در ژاپن به ۳۶.۱۹ میلیون نفر میرسد که از این تعداد ۲۰.۵ میلیون نفر زن و ۱۵.۶۸ میلیون نفر مرد هستند.
آمارها همچنین نشان میدهند که ۱۷.۲درصد از جمعیت بالای ۷۵ سال سن دارند، در حالی که افرادی که سنشان از ۸۵ سال گذشته است، ۵.۶درصد از کل جمعیت را تشکیل میدهند.
انتظار میرود این نسبت همچنان رو به افزایش باشد؛ به طوری که تا سال ۲۰۴۰، بیش از یک سوم جمعیت (۳۴.۸درصد) بالای ۶۵ سال خواهند داشت. این امر چالشهای مرتبط با پیری جمعیت، مانند فشار بر سیستمهای بازنشستگی و مراقبتهای بهداشتی، و همچنین کمبود نیروی کار را تشدید میکند.
در یک مقایسه جهانی شامل ۳۸ کشور با جمعیت بالای ۴۰ میلیون نفر، ژاپن در صدر این فهرست قرار گرفت و پس از آن ایتالیا (۲۵.۱ درصد) و آلمان (۲۳.۷ درصد) قرار دارند. با این حال، پیشبینیهای بلندمدت نشاندهنده تغییر در ردهبندی جهانی است: انتظار میرود تا سال ۲۰۷۰، نسبت سالمندان در ژاپن به ۳۸.۷ درصد کاهش یافته و این کشور در جایگاه سوم قرار گیرد، در حالی که کره جنوبی با نسبت قابل توجه ۴۶.۶ درصد از جمعیت بالای ۶۵ سال، در صدر فهرست قرار خواهد گرفت.
این گزارش بر چالشهای جمعیتی بزرگی که ژاپن و جهان با آن روبهرو هستند، تأکید میکند و دولتها را به بازنگری در سیاستهای کاری، مهاجرتی و اجتماعی برای مقابله با موج سریع پیری جمعیت وادار میسازد.
منبع: آر تی