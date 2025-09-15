باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک گزارش جدید دولتی در استرالیا روز دوشنبه هشدار داد که یک و نیم میلیون استرالیایی تا سال ۲۰۵۰ در معرض خطر افزایش سطح دریا و مرگ و میر ناشی از گرما هستند؛ مگر اینکه تغییرات اقلیمی محدود شود.

تلویزیون استرالیا گزارش داد که اولین ارزیابی ملی ریسک آب و هوا استرالیا همچنین هشدار داد که ۵۹۷۰۰۰ نفر در مناطقی زندگی می‌کنند که تا سال ۲۰۳۰ در معرض افزایش سطح دریا قرار خواهند گرفت. این گزارش چند روز پیش از تعهد دولت فدرال به هدف کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای برای سال ۲۰۳۵ منتشر شد.

این سند نشان داد که در صورت افزایش کمتر از ۱.۵ درجه سانتیگراد، سطح دریا‌ها ۰.۱۴ متر افزایش می‌یابد، اما در سناریوی ۳ درجه سانتیگراد - که ۱۸ منطقه از ۲۰ منطقه در معرض خطر در کوئینزلند قرار دارند - سطح دریا‌ها ۰.۵۴ متر افزایش می‌یابد.

این گزارش می‌گوید که تا سال ۲۰۹۰، اگر افزایش دما از ۳ درجه سانتیگراد فراتر رود، بیش از ۳ میلیون خانه در معرض خطر افزایش سطح دریا‌ها قرار خواهند گرفت.

در صورت افزایش ۳ درجه سانتیگرادی دما، تعداد مرگ و میر ناشی از گرما در سیدنی ۴۴۴ درصد و در ملبورن ۲۵۹ درصد افزایش خواهد یافت. در این گزارش آمده است که اگر گرمایش جهانی به ۱.۵ درجه سانتیگراد محدود شود، مرگ و میر ناشی از گرما در سیدنی ۱۰۳ درصد و در ملبورن ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت.

کریس بوون، وزیر تغییرات اقلیمی و انرژی در بیانیه‌ای گفت: «استرالیایی‌ها همین امروز هم با عواقب تغییرات اقلیمی دست و پنجه نرم می‌کنند، اما واضح است که هر درجه گرمایشی که اکنون از آن جلوگیری کنیم، به نسل‌های آینده کمک می‌کند تا از بدترین تأثیرات در سال‌های آینده جلوگیری کنند.»

این سند نشان می‌دهد که میانگین دمای جهانی در حال حاضر ۱.۲ درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین دمای پیش از صنعتی شدن در سال‌های ۱۸۵۰-۱۹۰۰ است، اما آب و هوای استرالیا از زمان شروع ثبت ملی در سال ۱۹۱۰، ۱.۵ درجه سانتیگراد گرم‌تر شده است.

تحت سناریوی گرمایش ۳ درجه سانتیگرادی، گونه‌های استرالیایی مجبور به مهاجرت، سازگاری با شرایط جدید یا از بین رفتن خواهند شد و تا ۷۰ درصد از گیاهان بومی در معرض شرایطی قرار خواهند گرفت که در حال حاضر تجربه نمی‌کنند.

منبع: آناتولی