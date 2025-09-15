باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خاویر باردم، بازیگر اسپانیایی و برنده جایزه اسکار، اعلام کرد که حاضر به کار در هیچ فیلمی که نسلکشی رژیم تروریستی اسرائیل در غزه را حمایت یا توجیه کند، نیست.
این اظهارات او در جریان مصاحبه با مجله هالیوود ریپورتر، روز یکشنبه، در هفتاد و هفتمین دوره مراسم اهدای جوایز امی در لسآنجلس مطرح شد.
باردم برای ابراز همبستگی با مبارزات مردم فلسطین، با پوشیدن چفیه در مراسم حضور یافت. او تاکید کرد که با هیچ شرکت سینمایی یا تلویزیونی که نسلکشی در غزه را توجیه کند، همکاری نخواهد کرد.
این بازیگر اسپانیایی تاکید کرد که مسئله به همین سادگی است و ما نباید این کار را نه در این حرفه و نه در هیچ حرفه دیگری انجام دهیم. او خواستار اعمال تحریمهای تجاری و دیپلماتیک علیه رژیم تروریستی اسرائیل شد و گفت: فلسطین آزاد است.
در همین مراسم، مگان استالتر، کمدین آمریکایی، با کیفی که روی آن نوشته شده بود آتشبس ، حضور یافت. استالتر بر اهمیت بیان دیدگاه در این مراسم تاکید کرد و افزود: مهمترین چیز در جهان این است که صلح حاکم شود. او با اشاره به نسلکشی در غزه، توضیح داد که صحبت در مورد رویدادهای هولناک جهانی مهمتر از انتخاب لباس برای مهمانیهاست.
با حمایت آمریکا، رژیم تروریستی اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون نسلکشی در غزه را مرتکب شده که منجر به شهید شدن ۶۴ هزار و ۸۷۱ نفر و زخمی شدن ۱۶۴ هزار و ۶۱۰ فلسطینی شده است. اکثر قربانیان را کودکان و زنان تشکیل میدهند و صدها هزار نفر نیز آواره شدهاند. همچنین، قحطی در این منطقه جان ۴۲۲ فلسطینی از جمله ۱۴۵ کودک را گرفته است.
منبع: آناتولی