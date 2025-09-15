برخورد خودرو پژو پارس با تریلر در محور جهرم - شیراز ۲ کشته برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - جعفرنژاد رئیس شعبه جمعیت هلال‌احمر شهرستان جهرم اظهار کرد: بامداد امروز ۲۴ شهریور، گزارشی مبنی بر برخورد خودرو پژو پارس با تریلر در کیلومتر ۲۰ جاده جهرم - شیراز به هلال‌احمر اعلام شد.

او ادامه داد: بلافاصله نجاتگران هلال احمر جهرم با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند. 

رئیس شعبه جمعیت هلال‌احمر شهرستان جهرم تصریح کرد: این تصادف، ۲ فوتی مرد به همراه داشت، که نجاتگران ضمن ارزیابی، ایمن سازی و تثبیت صحنه حادثه، به رهاسازی اقدام کردند، و سپس پیکر جان‌باختگان را به عوامل انتظامی تحویل دادند.

شهرستان جهرم در فاصله ۱۸۸ کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد.

منبع: روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر شهرستان جهرم

برچسب ها: تصادف ، حادثه رانندگی
روزنامه خبرم نوشته بود که جاده جهرم به شیراز بازم فوتی گرفت خب از بس جاده هاشون درس آسفالت شده یا از بس درس رانندگی میکنن شنبه که میومدیم راننده میخواس پرواز کنه با ی سرعت سرسام آور اومد از کنار ما عبور کرد که زهلم رفت
