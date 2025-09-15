برخورد خودرو پژو پارس با تریلر در محور جهرم - شیراز ۲ کشته برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - جعفرنژاد رئیس شعبه جمعیت هلال‌احمر شهرستان جهرم اظهار کرد: بامداد امروز ۲۴ شهریور، گزارشی مبنی بر برخورد خودرو پژو پارس با تریلر در کیلومتر ۲۰ جاده جهرم - شیراز به هلال‌احمر اعلام شد.

او ادامه داد: بلافاصله نجاتگران هلال احمر جهرم با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس شعبه جمعیت هلال‌احمر شهرستان جهرم تصریح کرد: این تصادف، ۲ فوتی مرد به همراه داشت، که نجاتگران ضمن ارزیابی، ایمن سازی و تثبیت صحنه حادثه، به رهاسازی اقدام کردند، و سپس پیکر جان‌باختگان را به عوامل انتظامی تحویل دادند.

شهرستان جهرم در فاصله ۱۸۸ کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد.

منبع: روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر شهرستان جهرم