بخش شیمی درمانی خیرساز درمانگاه شهید مطهری شیراز با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مدیر عامل مجمع خیرین تامین سلامت استان افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید بصیر هاشمی رئیس دانشگاهعلوم پزشکی شیراز، با اشاره به اینکه خوشحالم که هر روز می‌گذرد شاهد پیشرفت در حوزه درمان در دانشگاه علوم پزشکی شکل می‌گیرد، گفت: مجمع خیرین استان در سطح کشور شناخته شده هستند و رفتار خیرین به یک فرهنگ تبدیل شده است و آثار ماندگاری از همه خیرین به جای مانده است.

او با یادآوری این مطلب که این فضای موجود از یک فضای بلااستفاده به یک فضایی برای استفاده بیماران تبدیل شده است، افزود: بیماران سرطان به حمایت‌های بیشتری دارند.

هاشمی گفت: بسیاری از ۲۰۰ پروژه‌ای که از قبل آغاز شده بود، با سرعت بیشتری در حال آماده شدن است.

او افزود: بهداشت و درمان بدون کمک خیرین به جایی نمی‌رسد و خیرین بازوی اصلی و حامی اصلی بهداشت و درمان هستند.

علی اکبر راهبردی ریس مجمع خیرین تامین سلامت استان فارس هم گفت: بخش شیمی درمانی، در فضایی با وسعت ۲۸۵ متر با ۶ میلیارد تومان راه اندازی شده است و حمایت از بیماران خواهیم داشت و در یکی دو سال گذشته در بیمارستان شهید چمران هم مرکز شیمی درمانی مهر راه اندازی شد.

او با اشاره به اینکه امید است در آینده نزدیک بتوانیم با کمک خیرین عزیز مشکلات بیماران سرطانی را کاهش دهیم، گفت: در ۶ ماه گذشته ۲۵۰ میلیارد تومان تفاهم نامه خیرین منعقد و اجرایی شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان سال روند جذب کمک‌ها از سوی خیرین روندی تصاعدی داشته باشد و طی ۲۰ سال گذشته این روند تصاعدی حفظ شده و هرچه مشکلات جامعه اضافه می‌شود، به همان میزان هم خیرین بیشتر پای کار می‌آیند.

او افزود: این محل به واسطه نیاز درمانگاه «شهید مطهری» برای ارائه خدمات هرچه بهتر به بیماران و با توجه به اعلام نیاز اساتیدی که در این درمانگاه و مجتمع درمانی «امام رضا (ع)» مستقر بودند، فعال شده است.

رامجردی با اشاره به اینکه متاسفانه بیماری سرطانی بر اساس آمار رو به افزایش است، تاکید کرد: در ابتدای کار برای احداث این فضا یک و نیم میلیارد تومان در نظر گرفته شد، اما در نهایت با ۶ میلیارد تومان هزینه و ۱۴ تخت این فضا به بهره برداری رسید.

او با اشاره به اینکه این فضا در خدمت بیماران آنکولوژی و هماتولوژی خواهد بود، گفت: بار تقریبا بزرگی را از دوش این بیماران برداشته می‌شود و قبل از راه اندازی این مرکز زمان درمان طولانی‌تر می‌شد و الان سریع‌تر درمان انجام می‌شود.

رامجردی در مورد اقامتگاه همراه بیمار هم گفت: اقامتگاه با ظرفیت ۴۵۰ نفر در شبانه روز فعالیت می‌کند و در یکی دو ماه گذشته اقامتگاه‌های «سعدی» و «ناهید» راه اندازی شده است و اتفاقات خوبی شکل گرفت و برای خانواده و همراهان بیمار استفاده می‌شود و بخشی هم برای خانواده و همراهان بیماران شیمی درمانی در نظر گرفته می‌شود.

منصور قدمی، با اشاره به خلاصه‌ای از اقدامات ۲ سال گذشته تاکنون، گفت: به واسطه پیگیری‌های نمایندگی موسسه خیریه «نور» در فارس، مصوب شد تا مراحل آماده سازی این فضا شکل بگیرد.

مدیر اجرایی موسسه خیریه نور با اشاره به اینکه مقرر بود این فضا در ابتدا ۲۰۰ متر و هشت تخت باشد، اظهار کرد: با تغییرات متراژ به ۲۸۵ متر تغییر پیدا کرد و در نهایت به ۱۴ تخت برای ارائه خدمات به بیماران آماده شده است و بالغ بر ۶ میلیارد تومان برای آن هزینه صرف شد.

وی ضمن تجلیل از دکتر ایمانیه، گفت: استاندار سابق فارس در برپایی این فضای کمک‌های شایانی کرد و لازم است مراتب تشکر خود را از علوم پزشکی شیراز داشته باشم و پروژه‌های ما در سطح کشور تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی است.

قدمی با اشاره به اینکه این اولین پروژه ایست که حامی به نتیجه می‌رساند، گفت: حامی پروژه ما این مجموعه را به نام مرحومه گلتا صادق زاده، نام گذاری کرده است و حامی هزینه‌های این بخش را از طریق فروش املاک خود تامین کرده است.