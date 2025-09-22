باشگاه خبرنگاران جوان - حمید بنی تمیم در خصوص وضعیت فعلی ورزشگاه غدیر در اهواز اظهار کرد: همان‌طور که مشاهده می‌شود، چمن ورزشگاه به‌طور کامل برداشته شده است. لازم می‌دانم توضیحاتی درباره فرآیند بازسازی این مجموعه ارائه کنم تا علاقه‌مندان در جریان اقدامات انجام‌شده قرار گیرند.

وی ادامه داد: حدود سه سال و نیم پیش، این ورزشگاه به‌دلیل عدم بهره‌برداری، به‌صورت متروکه درآمده بود. با تلاش‌های علی محمدی، مدیرعامل گروه ملی فولاد، و همکاری باشگاه استقلال اهواز و اداره‌کل ورزش و جوانان، این مجموعه مجدداً به چرخه فعالیت بازگشت و شرایطی فراهم شد تا مسابقات لیگ دسته یک در آن برگزار شود.

وی در خصوص اقدامات انجام‌شده تاکنون گفت:دریافت اعتبارات از وزارت ورزش و استانداری خوزستان،نصب 24 گیت ورودی و دستگاه‌های ایکس‌ری، اجرای جداکننده ورودی بانوان، ارتقاء اسکوربرد به کیفیت Full HD، نصب دوربین‌های تشخیص چهره، بازسازی روشنایی محوطه، پارکینگ‌ها و دکل‌های نور، افزایش روشنایی استادیوم تا حدود 600 لوکس و نیز نصب آسانسور و به‌روزرسانی زیرساخت‌های پمپاژ آب از جمله اقدامات انجام شده بود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان در خصوص وضعیت فعلی چمن گفت:حدود یک هفته تا 10 روز پیش، پیمانکار عملیات برداشت خاک را آغاز کرد. خاک جدید خریداری و به آزمایشگاه ارسال شده تا از نظر شاخص شوری (EC) بررسی شود. در صورت تأیید، عملیات خاک‌ریزی و کاشت چمن جدید آغاز خواهد شد. هدف ما این است که تا نیم‌فصل، چمن جدید آماده بهره‌برداری باشد.

وی ادامه داد: در ابتدا قرار بود فقط اصلاح چمن انجام شود، اما با توجه به مصاحبه آقای مهندس رکابی از باشگاه استقلال و تأکید ایشان بر فرسودگی خاک 15 ساله، تصمیم به تعویض کامل خاک گرفته شد. پیمانکار نیز متعهد شده که پروژه را با کیفیت مطلوب و در زمان مقرر به پایان برساند.

وی افزود: متأسفانه در استان خوزستان گاهی شاهد عدم همکاری کافی میان باشگاه‌ها هستیم. باشگاه فولاد سال گذشته ورزشگاه را در اختیار استقلال قرار داد و باشگاه استقلال نیز پیش‌تر با ملاثانی همکاری داشت. این اتحاد و همدلی باید حفظ شود، چرا که زیرساخت‌های ورزشی استان متعلق به مردم است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان گفت: از طرفی، انتظار می‌رود مطالبه‌گری‌ها از سوی باشگاه‌ها محترمانه و از مسیر قانونی انجام شود. متأسفانه پس از یکی از بازی‌ها، شیرینی برد با مصاحبه‌ای تلخ تحت‌الشعاع قرار گرفت که جای گلایه دارد.

حمید بنی‌تمیم گفت:ورزشگاه غدیر بیش از سه سال است که با حداقل هزینه در اختیار باشگاه استقلال قرار دارد. ما با تمام توان در کنار این باشگاه بوده‌ایم و از هیچ تلاشی برای تکمیل پروژه دریغ نکرده‌ایم. دو ایراد عمده باقی‌مانده شامل چمن و روشنایی است که مورد اول در حال انجام است و مورد دوم نیز قرار است با تأمین اعتبار از محل مالیات استان توسط دکتر خورشیدی برطرف شود.

وی افزود: با امید به همدلی و تعامل بیشتر، ان‌شاءالله شاهد بهره‌برداری کامل از این ورزشگاه در آینده نزدیک خواهیم بود.

منبع خبرگزاری تسنیم