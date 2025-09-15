بر اساس گزارش منابع خبری رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعتراف کرده است که حتی با وجود اشغال کامل شهر غزه، حماس از نظر نظامی یا سیاسی شکست نخواهد خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش رژیم تروریستی اسرائیل روز یکشنبه به مقامات سیاسی این رژیم تروریستی اطلاع داد که جنبش حماس از نظر نظامی یا سیاسی شکست نخواهد خورد، حتی پس از اشغال کامل شهر غزه.

این اظهارات در جریان یک نشست امنیتی به ریاست بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل و با هدف مشورت در مورد جنگ غزه و پرونده اسرا، پیش از آغاز عملیات زمینی گسترده در شهر غزه مطرح شد.

شبکه ۱۲ رژیم تروریستی اسرائیل به نقل از زامیر گزارش داد که او در این جلسه گفت با وجود پایبندی به اهداف جنگ و حتی در صورت اشغال شهر غزه، ارتش این رژیم تروریستی قادر به شکست حماس نخواهد بود.

این شبکه همچنین افزود که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل تخمین می‌زند اشغال کامل شهر غزه حدود ۶ ماه و پاکسازی کامل آن زمان بیشتری طول خواهد کشید. علاوه بر این، نتانیاهو در مورد نحوه واکنش در صورت اعدام اسرای نظامی توسط حماس در جریان عملیات زمینی، بحث و تبادل نظر کرد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل، به دستور نتانیاهو، عملیات خود را در شهر غزه گسترش داده و با نادیده گرفتن هشدار‌های مکرر مبنی بر به خطر افتادن جان اسرا، محله‌های مسکونی را به طور کامل تخریب می‌کند.

منبع: الجزیره