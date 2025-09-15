مشاور امنیت ملی عراق اردوگاه الهول در سوریه را بمب ساعتی و تهدیدی امنیتی برای منطقه خواند و اعلام کرد که بغداد در تلاش است آن را ببندد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق تاکید کرد که اردوگاه الهول در استان حسکه سوریه همچنان یک تهدید امنیتی و حتی بمب ساعتی به شمار می‌رود. او اشاره کرد که عراق با قدرت برای بستن کامل آن تلاش می‌کند.

الاعرجی در اظهاراتی امروز دوشنبه از وجود هماهنگی با اتحادیه اروپا و طرف آمریکایی برای تشویق کشور‌ها به بازگرداندن اتباع خود از این اردوگاه خبر داد. او اعلام کرد که عراق در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل، کنفرانسی بین‌المللی در مورد اردوگاه الهول برگزار خواهد کرد تا ۴۲ کشور را به بازگرداندن اتباع خود تشویق کند.

در این کنفرانس، رئیس‌جمهور، وزیر مهاجرت و آوارگان و مشاور امنیت ملی عراق، به همراه نمایندگانی از آمریکا و ائتلاف بین‌المللی علیه داعش، شرکت خواهند کرد. الاعرجی تاکید کرد که عراق از حمایت کامل دوستانش و در راس آنها آمریکا برخوردار است.

سفیر اتحادیه اروپا در عراق نیز در (۲۵ اوت ۲۰۲۵) گفته بود که این هیات با سازمان بین‌المللی مهاجرت برای حمایت از وزارت مهاجرت عراق و مشاوره امنیت ملی توافق کرده تا ۲.۴ میلیون یورو برای ایجاد یک سیستم موثر برای شناسایی افراد بازگردانده شده از اردوگاه، ارائه دهد. الاعرجی اشاره کرد که عراق مستقیما پول دریافت نمی‌کند، بلکه این کمک‌ها به صورت برنامه‌ها و تامین نیاز‌ها ارائه می‌شود.

لازم به ذکر است که اردوگاه الهول در جنوب شرقی شهر حسکه در کردستان سوریه واقع شده و تحت کنترل نیرو‌های دموکراتیک سوریه (قسد) است. این اردوگاه محل زندگی صدها هزار نفر از خانواده‌های تروریست‌های داعشی است و حتی گفته می‌شوند برخی از عناصری که پیش از این به داعش خدمت می‌کردند نیز در این اردوگاه هستند.

منبع: رووداو