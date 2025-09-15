در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل صدا و سیمای استان، از خدمات علی مرادی مدیرکل پیشین و حجت رشیدی سرپرست چندماه اخیر این مرکز تقدیر و مجاهد بنی عامریان به عنوان مدیرکل معرفی می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- آرش زرهتنلهونی روز دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل صداوسیمای مرکز کردستان اظهار کرد: صداوسیما به عنوان یکی از ارکان اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در جامعه و پل ارتباطی بین مردم و دولت برای تقویت انسجام ملی است.
وی ادامه داد: این نقش به خوبی و به ویژه در دوران دفاع مقدس در سطح ملی و استانی ۱۲ روزه نمایان شد.
استاندار کردستان، این استان را از منظر رهبر معظم انقلاب، استانی فرهنگی نام برد و افزود: هنرمندان برجسته از سرمایههای ارزشممدی هستند که تعدادی با صداوسیما همکاری دارند و هرچه هنرمندان بیشتری به همکاری با رسانه ملی جذب شوند، با رشد مخاطبان ارتباط مستقیمی خواهد داشت.
لهونی تاکید کرد: از ظرفیت هنرمندان کردستان در سطح ملی نیز استفاده شود چرا که قابلیتهای ویژهای دارند.
وی به اشاره به برنامههای تاثیرگذار صداوسیمای مرکز کردستان در مناسبتهایی مانند هفته وحدت، هفته دولت، اربعین حسینی و دیگر مناسبتها، اضافه کرد: این تلاش رسانه ملی و استانی جای قدردانی دارد که تلاش شایانی را دارند.
استاندار کردستان، تقویت زیرساختهای تولید و پخش برنامههای صداوسیمای مرکز کردستان را قبل توجه دانست و از خدمات مدیرکل سابق این مرکز قدردانی کرد.
علیرضا کیخا نیز در این مراسم اظهار کرد: معرفی عادلانه ظرفیت استانهای کشور از برنامههای رسانه ملی است و این مهم با جدیت دنبال میشود.
وی به کمبود اقدامات ارزشمند برای معرفی کردستان اشاره کرد و افزود: تنها کمتر از ۱۰ درصد از فرهنگ، حماسه، بزرگی و زیباییها و هنرمندان و علمای این استان معرفی شدهاند.
معاون امور استانهای صداوسیمای جمهوری اسلامی به جنگ تحمیلی اخیر رژیم صهیونی اشاره و اضافه کرد: امسال نبرد تمدنی ۱۲ روزه سختی را پشت سر گذاشتیم و این برای کسانی که هشت سال دفاع مقدس را درک کرده بودند، ملموستر بود.
کیخا به تفاوتهای دفاع مقدس ۱۲ روزه با هشت سال دفاع مقدس پرداخت و یادآور شد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ما جنگ روایتها را هم داشتیم که نبرد صداقت و دروغ بود.
وی با بیان اینکه بسیاری به دنبال انکار این پیروزی بودند، تاکید کرد: باید در بیان این پیروزی بیش از گذشته اهتمام کرده و در تاریخ ماندگار کنیم.
محمدرسول شیخیزاده نیز در این مراسم اظهار کرد: مردم علاقمند به دیدن و شنیدن روایت و اخبار درست از رسانه ملی هستند و اگر بر خلاف آن عمل شود، رسانه به حاشیه میرود.
وی صداوسیما را یک مجموعه فرابخشی دانست که مسیر را روشن میکند و افزود: نقش رسانه به عنوان یک مجموعه همراه و بازگو کننده مشکلات و ارائه گر راهحل به مدیران، بسیار تعیین کننده است.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی گفت: در میان مراکز افکارسنجی، یکی از مراکز موفق به صداوسیما تعلق دارد و این نشان از اهتمام رسانه ملی برای بازخورد برنامهها در بین مخاطبان است.
شیخی زاده ادامه داد: در تمامی بخشهای مدیریتی، نظارتی و نمایندگان مجلس همدلی ویژهای برقرار است و این رمز پیشرفت و موفقیت به شمار میرود.
وی با تاکید بر ادامه روند اعتمادسازی از طریق روایت صادقانه، گفت: کردستان به تعبیر رهبر معظم انقلاب، سرزمین فرهنگ و هنر و مبنای آن وجود هنرمندان ارزشمندی است که در عرصههای مختلف به خوبی نمایان است و برای همین باید به این مجموعه گرانقدر در سطح ملی بیشتر توجه شود.
استفاده از نخبگان استان از جمله اندیشمندان در برنامههای رسانه ملی و استانی موضوع دیگری بود که شیخیزاده به آن اشاره کرد و گفت: وجود نخبگان میتواند قاب صداوسیما را به بستری برای عبور از مشکلاتی نظیر ناترازی انرژی تبدیل کند.