باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی - سید ابوالفضل میردهقان، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از برگزاری نخستین دوره المپیاد ورزش‌های فناورانه در این دانشگاه خبر داد.

وی اظهار کرد: «المپیاد ورزش‌های فناورانه برای نخستین بار در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود. این رقابت‌ها در سه بخش دیجیتال، دیجیتال ـ واقعی و مسابقات رباتیک جریان دارد. تاکنون حدود ۸۸ دانشگاه از سراسر کشور ثبت‌نام کرده‌اند و بیش از ۶۵۰ تا ۷۰۰ دانشجو طی شش روز در این رویداد به رقابت خواهند پرداخت.»

میردهقان با تأکید بر نوآوری این رویداد افزود: «در عرصه ورزش‌های فناورانه برای اولین بار حوزه‌ای جدید ارائه می‌شود که تاکنون سابقه نداشته است و برگزاری این المپیاد در دانشگاه صنعتی امیرکبیر نقطه آغاز آن محسوب می‌شود.»

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص نحوه تلفیق ورزش و فناوری در این رقابت‌ها گفت: «این ورزش‌ها عرصه‌ای نوین هستند که توان جسمی و قوای فکری را در کنار یکدیگر قرار می‌دهند. دانشجویان علاوه بر رقابت‌های دیجیتالی، در بازی‌های واقعی نیز شرکت می‌کنند و در نهایت نتایج هر دو بخش با یکدیگر مقایسه خواهد شد.»